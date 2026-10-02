Sì, Max Verstappen e Valentino Rossi correranno insieme a Portimao, ma prima l’olandese semina il panico a Sepang

Alla fine, quell’occasione è arrivata molto prima di quanto previsto. “Saranno sicuramente 7 settimane molto impegnative. Ma le faremo e me le godrò. Vediamo cosa sarà in grado di fare”, aveva raccontato l’olandese a margine dell’annuncio. La sfida delle sfide, quindi, da seguire incollati alle televisioni e con una Portimao che, probabilmente, sarà piena già dal venerdì.

Tutto bellissimo, ma prima c’è la Malesia in F1 - seguita da Singapore -, di cui è stato l’ultimo vincitore di un Gran Premio nel 2017. Significa poco e niente se non che come pista gli piace, tant’è che l’ha dimostrato praticamente da subito nonostante le incognite che ha restituito Sepang, legate soprattutto a un asfalto sporco e severo sulla gestione gomma. In testa al termine delle FP1, poi velocissimo in FP2 senza nemmeno provare un time attack.

Si è concentrato quasi esclusivamente sulle simulazioni di gara, dov’è risultato il più solido e in palla complice una Red Bull pimpante, come già fatto vedere tra Madrid e Baku. E infatti, seppur stringato, il bilancio di giornata è positivo: “Siamo partiti bene. C’è solo un degrado molto alto e fa caldo, quindi ci sono parecchie cose da analizzare per quanto riguarda le gomme, ma nel complesso è andata bene”, ha confermato ai media presenti in Malesia.