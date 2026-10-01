Charles Leclerc risponde ai soliti drammi Ferrari: “Vasseur fantastico, ha pieno supporto”. E Hamilton? Attacca i piani alti: “Ci sono cambiamenti che farei”

Così, una volta arrivati in pista, a Leclerc e Hamilton è toccato rispondere a domande che conoscono bene. Lo hanno fatto entrambi difendendo Vasseur, ma senza fingere che il rumore intorno alla Ferrari non abbia conseguenze.

Per Leclerc, il valore del francese sta prima di tutto nella gestione delle persone. Sa capire di cosa ha bisogno ciascuno e metterlo nelle condizioni di rendere al meglio: “È esattamente ciò in cui devi eccellere quando sei un team principal”, ha spiegato a Sepang come riportato da Automoto.it. Il monegasco parla di un rapporto speciale con lui e lo considera una figura importante non soltanto per il presente, ma anche per i prossimi anni.

E poi, soprattutto, distingue tra ciò che si racconta fuori dal paddock e ciò che vede all’interno della squadra. “Non c’è mai stato alcun dubbio sul sostegno a Vasseur”, dice. “A volte bisogna ribadirlo pubblicamente, ma per lui conta quello che succede nel team. Vorrei, piuttosto, meno voci stupide in giro”.

Di quegli stessi rumors, le persone in squadra vengono a conoscenza e finiscono per parlarne: tutto tempo ed energie che, secondo il pilota, dovrebbero andare al lavoro sulla macchina. “In fabbrica abbiamo assolutamente bisogno che tutti spingano nella stessa direzione”. Poi un’altra difesa: le critiche fanno parte della F1, certo, ma tutto ciò che è stato detto è stata “Una mancanza di rispetto”.

Hamilton difende Vasseur con altrettanta chiarezza, ma porta la discussione su un terreno più ampio. “Fred è un leader fantastico ed è la persona giusta. Tuttavia c’è una struttura che esiste da tempo. Che sia necessario rivederla o meno, non si tratta solo di Fred: ci sono anche persone al di sopra di lui”. Poi aggiunge: “Ci sono dei cambiamenti che farei, ma non ve ne parlerò”.