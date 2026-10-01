Ma quindi la F1 ci corre a Imola? Oltre al meteo, i piloti in Italia temono l’Agenzia delle Entrate. E Abu Dhabi si mette di traverso

Dalla Malesia, però, Valtteri Bottas ha parlato di un ostacolo meno visibile delle nuvole: le tasse, che metterebbero - a suo dire - un po’ tutti d’accordo. “Non so se avete sentito parlare della questione delle tasse italiane. Nessun pilota vuole davvero correre in Italia per via di quanto accaduto di recente”, ha spiegato il finlandese come riportato da Automoto.it.

Il riferimento è alle contestazioni fiscali emerse negli ultimi mesi. L’Agenzia delle Entrate ha chiesto chiarimenti sui compensi legati alle gare disputate in Italia da piloti e team con sede all’estero, riaprendo una questione che riguarda gli appuntamenti di Monza e Imola, oltre al GP corso al Mugello nel 2020. Per i diretti interessati, quindi, non si tratterebbe soltanto di discutere un eventuale cambio di programma last minute: il tema è anche come verrebbero tassati i redditi maturati durante quel weekend.

È qui che il confronto con Abu Dhabi diventa inevitabile. Negli Emirati il trattamento fiscale è diverso e Bottas lo ha sottolineato con una battuta: “Ad Abu Dhabi non ci sono tasse, però, giusto? Credo che tutti preferirebbero gareggiare in un posto più caldo”. Nonostante un’uscita destinata a far discutere, e che forse scoperchia “problemi” ben più grossi del sole che tramonta presto, il pilota della Cadillac ha chiarito che, se il Circus sceglierà l’Italia, loro correranno (e menomale verrebbe da pensare). Ma ha anche reso evidente che il possibile ritorno al Santerno non incontra grandissimo entusiasmo.

Abu Dhabi, come detto, nel frattempo non ha alcuna intenzione di rinunciare al proprio Gran Premio e il messaggio è che la gara possa svolgersi regolarmente e in sicurezza. È una posizione che, però, da sola non basta a sciogliere le incertezze legate alla situazione in Medio Oriente. E qui l’arduo compito della F1 per una questione che, molto più del meteo, è legata ai soldi. Sia da un lato che dall’altro, nonostante i tanti pareri positivi arrivati dai piloti nelle scorse settimane. Solo facciata?