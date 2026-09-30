Ma che cazzo è successo a Taranto? Oltre dodicimila anime al nuovo stadio. Tra lo spettro dell'ex Ilva, la solita sfiducia e una storia fatta di beffe, la favola di una città che ha solo fame d’amore

Dieci anni fa scrissi un articolo sul ricordo di Taranto-Catania, finale playoff per la Serie B del 2002, per Soccer Illustrated (una rivista che avrebbe meritato più fortuna, capitanata dal Monsignor Pisto). Taranto-Catania, la genesi del nostro male. Da quel playoff perso ne sono venuti tanti altri, sempre finiti nel cesso: Avellino 2006/2007, Ancona 2007/2008, Roma 2010/2011, Vercelli 2011/2012, Vicenza 2023/2024, Gladiator 2025/2026. Per non parlare dei fallimenti societari, delle radiazioni, delle squadre arronzate a fine agosto, degli anni di interregno nei dilettanti. Sostanzialmente, nell'articolo sostenevo che quel 9 giugno 2002 noi tarantini tifosi di calcio avessimo perduto la Leggerezza. Di gioire, di godere, di gridare. Da allora anche i momenti di locura massima sono stati spesso segnati da un clima di tensione, sospetti, acredine; il tutto giustificabile dall'immondizia che abbiamo dovuto ingoiare, ma che comunque ti fa vivere con pesantezza. E se il calcio a Taranto è stato spesso una farsa, la Vita in sé non è da meno. La punta dell'iceberg è la bomba ambientale e sociale dell'ex Ilva, le problematiche però sono ben più profonde e radicate. Le conosciamo. Siamo una città complessa. Una cittadinanza complicata e problematica. Eppure, in Taranto-Novoli la percezione è che oltre a tanto Amore ci sia stato anche uno sprazzo, un velo, un accenno di Leggerezza. La curva gonfia di tifosi, la gradinata carica allo scoppio, le persone che esultano all'impazzata anche se stiamo segnando il terzo gol contro una squadra che rappresenta un paesino di appena 7mila abitanti. È come se questa sera ci fossimo dimenticati, per 90 minuti, di provenire da un fallimento sportivo. Ci siamo concentrati solo sul vivere il momento: come se stasera non esistessero i veleni della zona industriale, la futura ricollocazione degli operai ex Ilva, i disagi sociali, la malapolitica locale, l'ordinaria incuria del cittadino medio, persino i nostri stessi problemi personali. Tutto è stato messo da parte, per questi novanta minuti di Eccellenza. Siamo qui per tifare, per emozionarci. Dodicimila cristiani che esultano per una vittoria in Eccellenza. È allucinante, a pensarci bene. Ma la razionalità non è cosa del Tifo. Non è cosa di Taranto. Mi chiedo se come comunità siamo pronti a provare a mutare pelle. A cambiare. Forse dovremmo cominciare a scrollarci di dosso questa maschera dei perdenti. Proprio a livello attitudinale, mentale. Parte tutto da lì. “In questa città u megghie megghie l'a ccider', lo devi trucidare sputare impiccare fucilare in pubblica piazza”, direbbe il mio amico Cardazio “ed è comunque il migliore eh. Tu pensa il peggiore!”. Le sfide per Taranto sono innumerevoli, verrebbe un attacco di ansia a chiunque anche solamente mettendosi giù a enumerarle. Le vertenze sono tante, ampie, ancora da dirimere e organizzare e probabilmente non c'è non solo una classe politica locale all'altezza (quello lo sappiamo) del cambiamento, ma nemmeno un sostrato sociale sufficientemente solido, coeso, cazzuto. Ma è tutto da vedere. Per la cronaca, vinciamo tre a zero contro il Novoli. A fine partita restiamo qualche minuto a guardarci attorno. Ancora stupefatti, ancora straniti, ancora un po' lesionati. All'uscita saluto mio Nonno e mia Madre e me ne sfollo in direzione Santa Rita, di nuovo verso il biliardo, a ribeccare i soliti vomiti. Mentre cammino, un altro fulmine mnemonico mi attraversa le sinapsi. Taranto-Rende, finale playoff di Serie C2 2005/2006, gol al 90esimo minuto di Vincenzo De Liguori. Stadio che esplode. 25mila cristiani stipati allo scoppio nello Iacovone, ficcati a pressione in ogni angolo possibile, tipo le valigie Ryanair di chi non ha mai viaggiato prima all'estero. Lo stadio si rigonfiò come una marea. In città era un carnaio. Io avevo 10 anni, ma non capivo. Seguivo il calcio, tifavo Taranto e tutto, ma non capivo. Eravamo in piazza Ebalia con mio padre a vedere i festeggiamenti. “Papà, ma perché stanno facendo tutto sto casino? Cioè la C2 a malapena sta sull'album Panini”. Mio padre fissava la marea umana inondare la fontana di marmo, sventolare le bandiere e tirare bombe. “È una città che ha fame. Tanta fame. Per questo fanno così”. Mi giro verso lo stadio. Sono già oltre la salita che abbandona la Curva Nord salendo su Via Ancona, le luci sono ancora accese nello Iacovone e dietro di me c'è una marea umana che sale. Tutti sorridono, scherzano, si danno pacche sulle spalle, si abbracciano. Sembiamo quasi una città normale