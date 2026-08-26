Arbitropoli, la Serie A le nuove regole del calcio con Daniele Orsato e i suoi quattro uomini migliori

Se da un punto di vista politico, persino tra gli arbitri, le cose paiono non mutare mai, tra continui scossoni interni e problemi di credibilità, da un punto di vista tecnico si può già parlare di un'autentica rivoluzione, essendo Orsato, nelle attuali vesti, l'antitesi di Rocchi. L'arbitro, infatti, dovrà tornare ad essere protagonista delle decisioni di campo. Sono consapevole che questa, per chi non segue attivamente il calcio, possa sembrare una frase paradossale: come può un direttore di gara essere davvero tale se non gode di ampia e piena autonomia?

Similmente al modo in cui la comoda AI sta sostituendo la noiosa memoria umana, l'assiduo ricorso al VAR, nella precedente gestione, ha soppiantato la centralità e l'affascinante responsabilità dell'arbitro. Nella scorsa stagione, infatti, è stato sempre più evidente quanto la partita, in verità, fosse gestita più nella sala VAR che in campo, con decisioni molte volte ribaltate e revisioni al monitor forzate, come ammesso, in più occasioni, dalla stessa commissione AIA.

Non a caso il vecchio era “meglio una revisione in più che una in meno”. Quest'anno, già dalla prima giornata, è stata evidente l'impronta di Orsato: nelle dieci gare di apertura si è assistito ad un solo intervento VAR. Anche gli assistenti, abituatisi - colpa pure all'introduzione del fuorigioco semi-automatico - a ritardare la segnalazione del fuorigioco, stanno tornando e torneranno ad essere tempestivi, istantanei, lasciando correre solo in caso di offside millimetrici così da evitare azioni inutili.