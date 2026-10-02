Lasciamo da parte i casi singoli di cui in Italia abbiamo discusso a lungo, da Tonali a Fagioli, fino ai calciatori coinvolti nelle vicende più recenti. Guardiamo alla struttura. A margine di ogni partita si danno le quote. A fine primo tempo si danno le quote. Le scommesse sono diventate una presenza permanente. E grandi campioni e leggende come Roberto Baggio, Luca Toni e altri sono stati utilizzati in campagne pubblicitarie legate al betting, mentre il disclaimer resta quello del “gioca responsabilmente”. I numeri fotografano la dimensione del fenomeno. Nel 2025 la raccolta complessiva del gioco d’azzardo in Italia ha raggiunto i 165,34 miliardi di euro, in crescita di circa il 5% rispetto all’anno precedente. Nel solo calcio, invece, la raccolta delle scommesse nel 2024 ha raggiunto i 16,1 miliardi di euro, quasi otto volte il dato del 2006. Nel 2025, inoltre, il solo comparto del gioco a distanza e delle scommesse ha raggiunto una raccolta lorda di 109,3 miliardi di euro. Se il gioco regolamentato è legale, c’è però da chiedersi se questa sia la direzione “virtuosa” che vogliamo intraprendere, soprattutto se nella narrazione corrente il calcio viene affiancato dalla necessità di una rivalutazione etica. Davvero queste due dimensioni possono convivere? La contraddizione è evidente anche nelle sponsorizzazioni. L’Inter ha un accordo quadriennale con Betsson Sport (distinto da Betsson.net, il sito di scommesse), il cui marchio compare sulla parte anteriore della maglia; la Lazio, nell’aprile 2026, aveva invece scelto Polymarket come main sponsor. Quest’ultimo accordo è stato poi risolto consensualmente nell’agosto 2026, dopo l’intervento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva oscurato il sito della piattaforma in Italia. Ecosistemi commerciali strettamente affine a quello del betting. La morale altalenante sul ha trovato un cortocircuito palese anche nella vicenda di Andrea Pirlo. L’ex centrocampista era stato individuato da Paolo Maldini e Leonardo come possibile commissario tecnico della Nazionale, ma la sua collaborazione come ambassador con la società russa di scommesse Fonbet ha provocato polemiche devastranti. Il presidente della Figc Giovanni Malagò non ha dato il via libera alla nomina e Pirlo è stato infine escluso. Maldini, in un’intervista pubblicata ad agosto, ha definito quella vicenda un “pretesto”, sostenendo che Pirlo sarebbe stato disposto a interrompere il rapporto con la società russa. Il primo passo del nuovo corso della Federazione, con Malagò presidente e Maldini e Leonardo appena arrivati ai vertici dell’area tecnica, è così finito in un clamoroso cortocircuito. Maldini e Leonardo si sono dimessi dopo appena 16 giorni.