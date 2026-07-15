Lucci e gli ultras chiedono di patteggiare nel Doppia Curva, Pino Caminiti andrà a dibattimento. L’avvocato del “ras dei parcheggi” di San Siro sull’omicidio Anghinelli: “Il mio assistito non ne sapeva nulla. Con il capo della Sud nessun rapporto”

La giornata della prima udienza di appello del processo Doppia Curva è torrida e fatta di attese. I giornalisti aspettano notizie dagli avvocati presenti in aula. Fabiano Capuzzo arriva veloce per evitare gli scatti dei fotografi con maglia nera e tatuaggi in vista, Alessandro Sticco viene tradotto dal carcere, presente anche Pino Caminiti in camicia bianca e occhiali da sole azzurri. Luca Lucci ovviamente non c’è. Il capo ultras della curva Sud ha chiesto una riduzione di due anni della pena emessa in primo grado fissata a 10 anni e la Procura generale ha espresso parere favorevole in merito. Oltre a questo procedimento, Lucci ha già ricevuto una condanna pesante per narcotraffico a 18 anni e 8 mesi. Ma il Toro non è l’unico ad aver chiesto il concordato: tutti, tranne Giuseppe Caminiti, hanno fatto lo stesso. Capuzzo, Renato Bosetti, Luciano Romano e Matteo Norrito hanno presentato richiesta di concordato. I giudici avranno tempo fino al 17 settembre per valutare e decidere. Daniele Cataldo ha chiesto, come gli altri, una riduzione di pena ma non per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, fatto per il quale, in un verbale depositato dal suo difensore Jacopo Cappetta, ha ammesso di aver avuto un ruolo, pur escludendo Lucci come mandante. Su questo il Fatto riporta che, secondo quanto riferito da Cataldo, fu Rosario Alibrandi, oggi deceduto, che durante un periodo di detenzione nel carcere di Opera gli avrebbe chiesto se conoscesse qualcuno disposto a “dare una lezione” a una persona da lui ritenuta “pessima”.