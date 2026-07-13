La Nord è messa male, ma pure la Sud non sta tanto bene. Cosa sta succedendo nella curva del Milan? I fedelissimi di Lucci in imbarazzo dopo le verità di Ferdico

Tempi difficili per gli ultras di Milan e Inter. Gli ex capi della tifoseria nerazzurra si sono presi critiche e attacchi da chi è rimasto intoccato dall’inchiesta Doppia Curva. I milanisti, invece, hanno sempre rivendicato il legame con Luca Lucci e i vecchi leader. Oggi questo scenario sta cambiando: nel mondo del tifo rossonero circola malumore, tanti hanno preso male la rivelazione di Marco Ferdico su Lucci. “Una roba vergognosa”, ci dicono. Perché curva Nord e Sud vivono un destino comune. Azione e reazione agiscono da un versante di San Siro all’altro. Comuni sono le condanne - associazione a delinquere in primo grado per il Doppia Curva – e comuni pure gli affari, almeno stando a Ferdico: a Lucci sarebbero dovuti andare 150mila euro provenienti dai guadagni della finale di Champions di Istanbul del 2023. Mancano all’appello 20mila euro, colmati dalla vendita di 10mila bandiere dell’Inter in Piazza Duomo. Il capo ultras storico della curva del Milan, il re del tifo organizzato rossonero che usa il materiale dei rivali storici per fare cassa. L’accordo, stretto prima del derby di semifinale, vide coinvolto oltre a Lucci anche Daniele Cataldo, suo fedelissimo e ritenuto il braccio armato del Toro, l’uomo che tentò di uccidere Enzo Anghinelli, ex ultrà dei Black Devil. Prima di sigillare il patto, però, i capi della Sud chiedono un’ultima conferma: quella di Antonio Rosario Trimboli, “Sarino”, considerato il ponte tra il tifo rossonero e le cosche, legato secondo le indagini alla ‘ndrina dei Barbaro di Platì. Anche su questo punto, da settembre 2024 in poi, dalla Sud sono arrivate parole che limitavano a “vicende private” gli affari extra-stadio del loro leader. Un filo, quello tra la curva e Lucci, mai spezzato: nemmeno ora che il Toro è in carcere da quasi 2 anni. Trimboli peraltro è coinvolto insieme a Lucci in un altro processo per narcotraffico. In quel procedimento, il capo ultrà della curva Sud ha ricevuto una condanna in abbreviato a 18 anni e 8 mesi in quanto vertice di un’organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti, capace di movimentare tra giugno 2020 e marzo 2021 tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina. Droga che veniva importata da Spagna e Marocco e poi distribuita tra Milano e nell’hinterland, e da lì ovunque. I pm della Dda milanese Leonardo Lesti e Rosario Ferracane avevano chiesto vent’anni, la giudice si è discostata di poco. Per Rosario Trimboli, invece, la richiesta è di 13 anni (oltre. Nel giro, secondo l’accusa, rientrerebbero anche altri soggetti riconducibili alla curva Sud: Rosario Calabria (13 anni), Daniele Cataldo (16 anni e 6 mesi), Costantino Grifa (che definiva Lucci il “numero uno in Italia” per il fumo - 12 anni e 8 mesi) e Roberta Grassi (8 anni).