[VIDEO] Mamma e figlia avvelenate a Natale: sentita la bomba di Morning News? “Sanno chi è stato, ma non vogliono una Garlasco bis”

Difficile, però, capire se gli ulteriori accertamenti scientifici a cui si fa riferimento siano quelli già commissionati agli esperti tedeschi o se c’è la possibilità che ne vengano disposti di ulteriori. L’impressione, comunque, è che è sempre nell’ambito familiare e delle amicizie che si indaga, anche se non è scontato che le persone sospettate siano anche quelle più vicine alle due vittime.

Di sicuro, la pista che sembrerebbe ormai esclusa è quella che portava al dark web e a ricerche in rete per trovare il veleno già sintetizzato, con gli investigatori che ora sembrerebbero preferire l’ipotesi di un veleno ricavato artigianalmente, meno potente della ricina, ma comunque letale soprattutto se somministrato in un tempo relativamente lungo. Gli stessi anziani di Pietracatella, in più occasioni e anche in semplici interviste televisive, hanno confermato che in passato si produceva senza troppe difficoltà proprio dai semi del ricino una sostanza che veniva utilizzata in agricoltura per tenere lontane le talpe. E che la stessa pianta veniva coltivata a questo scopo.