Meloni a Palermo ha paura dei giornalisti? La Vardera: “Galvagno e Amata a processo per corruzione non hanno subito la sorte di Delmastro”. Ranucci? “Come Falcone all'Addaura”

Meloni fa tappa a Palermo per l’esposizione della Fiat Croma di Giovanni Falcone a Palazzo Jung e già sappiamo che non parlerà con i giornalisti. Forse perché son troppe le domande alle quali non bisogna dare risposta?

Beh, io ritengo, in premessa, che questa visita della Premier Meloni sia assolutamente tardiva rispetto ai problemi veri della città. Ricordo a chi ci segue da fuori dalla Sicilia che a Palermo, nelle scorse settimane, si è sparato a colpi di Kalashnikov in diversi negozi e bar, si sono bruciate autorimesse. Continui attentati che fanno comprendere una recrudescenza mafiosa che fa veramente paura. Allora ci saremmo aspettati, più che venire oggi per una manifestazione, che pure in realtà è apprezzabile, che la Premier potesse far sentire la presenza dell'istituzione dello Stato in una città dove la mafia ha deciso di far sentire la propria forza sfidando a testa alta lo Stato. Probabilmente il motivo per cui non vorrà parlare con i giornalisti è perché questa domanda qualcuno gliel'avrebbe fatta.

Sono passati 34 anni da quando è morto Giovanni Falcone. Cosa dovrebbe fare Giorgia Meloni che invece in questo lungo governo non ha fatto perché emergesse la verità su Capaci?

Ma ci sono tante ombre su questa vicenda e soprattutto da 34 anni si cerca verità e giustizia. Quello a cui abbiamo assistito è uno spettacolo indecoroso, ad esempio in Commissione Antimafia, dove, per assurdo, ripeto, non sono del mio partito, non sono un loro sostenitore, ma questo non mi porta di non riconoscere quello che ha dovuto subire sia Scarpinato che De Raho. Personaggi assolutamente autorevoli in quel mondo lì, quasi come se avessero la rogna in Commissione Antimafia, con il tentativo di espellerli: veramente indecoroso. L'antimafia non sta bene in questi anni. Questo dissidio tra lo Stato e l'antimafia questo governo l'ha soltanto acuito ancora di più.

A Palazzo Jung non ci saranno né Gaetano Salvagno, né Elvira Amata, uno il presidente Fdi dell’assemblea regionale e l’altra assessore al turismo. Entrambi con procedimento giudiziario per corruzione e peculato. A che punto è la notte di Fdi in Sicilia? Sulla terra ferma siamo rimasti fermi all’ultima puntata, cos’è successo nel frattempo?

Non so se vadano o meno, però il vero tema è che quando si parla di reati così delicati contro la pubblica amministrazione ci saremmo aspettati un pugno di ferro della Premier Meloni, che a Roma ha cacciato la Santanchè e Delmastro e non ha utilizzato sostanzialmente lo stesso criterio in Sicilia. Cioè, lì il pugno di ferro, qui è una verga... anzi, manco la verga, una piuma, ecco, mettiamola così. Lì il pugno di ferro, qui la piuma, perché sia Salvagno che Amata continuano a svolgere le loro funzioni nonostante i reati assolutamente, diciamo, pesanti che riguardano appunto la corruzione. C'è una lotta in Fratelli d'Italia, cioè sostanzialmente ci sono più organizzazioni, più aree, più correnti, dove praticamente Fratelli d'Italia implode su se stessa perché da una parte non può dire, non vuole dire, che Schifani non è il governatore che vorrebbe avere, dall'altra fa finta, diciamo, di continuare a tenere il cerino in mano a Schifani stesso. Le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia in Parlamento sono assolutamente emblematiche: "O noi facciamo qualcosa oppure ce ne andiamo tutti a casa".