Delitto di Garlasco: Cattaneo bis sul piede di Sempio? O è una bufala o c’è poco da ironizzare. Galassi: “Un solo elemento di novità”

Ammesso che la notizia di questo nuovo incarico alla professoressa Cattaneo sia confermata — una risposta tecnica alle ultime mosse della difesa — c’è quindi davvero pochissimo da ironizzare. Chi evoca la debolezza dei magistrati pavesi sta cavalcando una narrazione distorta. Perché dai, su: i motivi dietro una scelta del genere con l’insicurezza c’entrano un ca*zo di niente. Anzi. La logica giudiziaria suggerisce due ipotesi investigative precise. Rigorose. Che lasciano spazio zero alle battutine. La prima ipotesi è di natura puramente procedurale. Quella che viene presentata mediaticamente come una "nuova" consulenza, in realtà, potrebbe non essere affatto un colpo di testa dell'ultimo minuto. Potrebbe trattarsi, invece, di una delle tante verifiche sulla scientificità e sulla tenuta metodologica già previste e calendarizzate dalla Procura. Un passaggio quasi obbligato dopo il deposito delle contro-consulenze firmate dai consulenti della difesa di Sempio. In magistratura si chiama rigore: si esamina l'obiezione della controparte e la si sottopone al vaglio dello stesso standard scientifico che ha dato il via all'azione penale. Nessun passo indietro, dunque, ma la prosecuzione lineare di un protocollo. Con tanto di avviso già inserito in un comunicato stampa che parlava d’altro, ma avvertiva su tutto.

La seconda ipotesi è ancora più solida e, se vogliamo, persino più aggressiva. Gli inquirenti potrebbero aver già fatto tutte le verifiche del caso. Potrebbero sapere già perfettamente che le contro-consulenze della difesa affermano l’inaffermabile, proponendo tesi scientificamente fragili o incompatibili con i dati antropometrici raccolti sui rilievi dello scorso anno. E allora perché chiedere un supplemento alla Cattaneo? Semplice: per blindare il fascicolo. L'obiettivo sarebbe quello di mettere nero su bianco, in modo inequivocabile e definitivo, la confutazione di quelle tesi. Un modo per arrivare all’ormai imminente richiesta di rinvio a giudizio con il minor numero possibile di obiezioni residue. Insomma: schiacciare i dubbi prima ancora che entrino in un'aula di tribunale. I fatti dicono che la difesa punta tutto su una presunta impossibilità fisica: il piede di Sempio, oggi quasi quarantenne, non potrebbe entrare in una scarpa taglia 42-43, quella che ha lasciato le impronte di sangue nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. La Procura, basandosi sui dati antropometrici iniziali, ritiene invece che vi sia compatibilità, considerando anche i mutamenti fisici di un corpo in vent'anni. La partita è tecnica. Millimetrica. E anche drammatica. Renderla pure ridicola sembrerebbe decisamente troppo.