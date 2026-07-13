Milo Infante salva Ranucci, butta giù dalla torre Salvo Sottile e chiede scusa ad Alberto Stasi

È un Milo Infante scottato dalla delusione quello che si confessa tra le colonne del Messaggero di ieri. Deluso ma anche forte di essere stato lui a lasciare quella relazione tossica con la Rai. Non poteva scegliere quotidiano migliore per far sì che quei sassolini dolenti, rimossi con gran garbo e cura dalla scarpa in vernice che ora calcherà gli studi di Cologno Monzese, arrivassero dritti al cuore del Palazzo e quindi in viale Mazzini a Roma. Un’intervista che hanno letto tutti, ma proprio tutti, perché trasuda tutta quella frustrazione accumulata in anni di richieste inascoltate, mancanza di considerazione da parte dei superiori, come Antonio Marano, che quando rientrò in Rai domandò la rimozione dalla carica di vicedirettori ad personam a lui, Alberto Matano e Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report in questi giorni sotto il fuoco incrociato della stampa filo-governativa e della stessa azienda che ora lo sta scaricando senza troppi fronzoli, cogliendo al balzo la questione della bomba e della sua amicizia con Valter Lavitola. Doveva essere il momento di gloria per la Rai, che invece l’ha trasformato nell’esatto contrario, e Infante riconosce anche questo nella sua intervista, che certamente non è piaciuta in viale Mazzini. “La Rai dovrebbe proteggere uno dei suoi programmi migliori, Report, e chi lo guida (…) Certi dirigenti dovevano essere più cauti”. Qui il riferimento a Paolo Corsini non è nemmeno troppo velato e riguarda la criticatissima intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui parlò di “bomba vera o farlocca”.