Milo Infante, se non sai cosa fare a Mediaset, vai a vendere piatti come Zorzi

Qualche anno fa, Tommaso Zorzi vinceva il Grande Fratello Vip: era il 2021, il Paese era chiuso in casa causa Covid, e sembrava che la tv avesse scoperto il nuovo Pippo Baudo. Il ragazzo di Riccanza era piaciuto parecchio al pubblico del reality, tanto da essere stato subito ingaggiato come opinionista a L’Isola dei Famosi, ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e in diversi altri programmi. Il nuovo Pippo Baudo, dicevamo: fu proprio così infatti che lo chiamò Katia Ricciarelli nel talk di Costanzo, dicendo che Zorzi le ricordava l’ex marito da giovane.
Invece, la parabola di Zorzi è finita su Real Time, ha tenuto botta sui social, ed ora, dopo la conduzione di Cortesie per gli ospiti, ci sono piatti e tovaglie. Zorzi infatti, ha lanciato la sua linea di home decor Pina 1930, dedicata alla nonna: perché un tiktoker guadagna più di un conduttore medio, e perché i social permettono di decidere il proprio palinsesto, mentre in tv puoi anche essere bravissimo, ma se nessuno ti mette a condurre un programma, nessuno ti vedrà mai condurre. Parole sue a Say Waaad?, il programma di Radio Deejay con Michele 'Wad' Caporosso.
Insomma, il nuovo Pippo Baudo di Mediaset è finito a vendere piatti: che ne sarà allora di Milo Infante, nuovo acquisto che andrà a fare concorrenza interna a Gianluigi Nuzzi?
Il giornalista Rai è passato dalla cronaca nera di Ore 14 al Biscione, dove avrà anche un ruolo dirigenziale. Nel frattempo intanto, lo scrive Affari Italiani, circola voce che Pier Silvio Berlusconi abbia proceduto all’acquisto ma non sappia bene dove collocare il nuovo ingresso. Sia perché Nuzzi avrebbe la priorità sulla cronaca nera, essendo la sua specificità in palinsesto, sia perché rimane scoperto il nodo Giordano che sarebbe in procinto di spostarsi. Ma dove?
Milo Infante dunque arriva per non essere più in Rai, ma una collocazione precisa per lui ancora non c’è. Approderà anche lui a Rete 4, prendendo il posto di Giordano? Giordano che, intanto, aveva già dovuto subire lo spostamento per fare spazio a RealPolitik
Con Infante, la programmazione di Rete 4 si affollerebbe di un altro talk: del resto, la rete ne prevede uno ogni sera e, in tempi di Garlasco, nessuno di questi disdegna mai la nera tra un politico e l’altro. La sovrapposizione completa per temi però, in quanto a contenuti, sarà proprio con Nuzzi.
Di certo, Pier Silvio Berlusconi ha pensato di sfilare un nome forte alla concorrenza: per quanto riguarda il pomeriggio e la prima serata. In Rai alla sostituzione ci penserà Salvo Sottile, che passerà a Ore 14. Una volta sfilato però, che ne sarà del nome forte?
Intanto, la parabola di Zorzi sta là a fare mostra di sé per quanto riguarda la dura legge della tv e il rischio di finire subito dimenticati: male che dovesse andare, ci sono sempre i piatti.