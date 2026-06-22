Milo Infante, se non sai cosa fare a Mediaset, vai a vendere piatti come Zorzi

Qualche anno fa, Tommaso Zorzi vinceva il Grande Fratello Vip: era il 2021, il Paese era chiuso in casa causa Covid, e sembrava che la tv avesse scoperto il nuovo Pippo Baudo. Il ragazzo di Riccanza era piaciuto parecchio al pubblico del reality, tanto da essere stato subito ingaggiato come opinionista a L’Isola dei Famosi, ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e in diversi altri programmi. Il nuovo Pippo Baudo, dicevamo: fu proprio così infatti che lo chiamò Katia Ricciarelli nel talk di Costanzo, dicendo che Zorzi le ricordava l’ex marito da giovane.

Invece, la parabola di Zorzi è finita su Real Time, ha tenuto botta sui social, ed ora, dopo la conduzione di Cortesie per gli ospiti, ci sono piatti e tovaglie. Zorzi infatti, ha lanciato la sua linea di home decor Pina 1930, dedicata alla nonna: perché un tiktoker guadagna più di un conduttore medio, e perché i social permettono di decidere il proprio palinsesto, mentre in tv puoi anche essere bravissimo, ma se nessuno ti mette a condurre un programma, nessuno ti vedrà mai condurre. Parole sue a Say Waaad?, il programma di Radio Deejay con Michele 'Wad' Caporosso.

Insomma, il nuovo Pippo Baudo di Mediaset è finito a vendere piatti: che ne sarà allora di Milo Infante, nuovo acquisto che andrà a fare concorrenza interna a Gianluigi Nuzzi?