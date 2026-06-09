Da Ore 14 a “è ora di andare a Rete 4” il passo è breve: la Rai si fa soffiare Milo Infante da Mediaset e ora per gli ascolti sarà (cronaca) nera

Ma Milo Infante possibile volto Mediaset è anche l’esempio di come, non è la prima volta che accade, la Rai non sappia valorizzare i suoi prodotti: in una rete come Rai 2, dove gli ascolti della prima serata si aggirano in media intorno al 4% di share e cifre prossime, sono due i programmi che alzano la media: uno è l’intrattenimento di Stasera Tutto è Possibile, l’altro è proprio la cronaca di Ore 14 Sera. Con la differenza che De Martino di riconoscimenti ne ha avuti in abbondanza, mentre il collega si è visto scappare la conduzione del pomeriggio di Rai 1, dove sarebbe dovuto approdare se Matano avesse condotto Domenica In. Con Mara Venier che, contrariamente alle intenzioni iniziali, rimane salda al contenitore domenicale, la "promozione" di Infante è sfumata: e adesso, in agguato, sta Pier Silvio Berlusconi.