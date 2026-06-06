Sanremo scomoda Dio e De Martino porta Vasco all’Ariston dopo più di vent' anni

Il Festival di Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio: e fin qui, il dato. Finora sappiamo anche che si parla di una reunion dei Maneskin, lo ha anticipato Fiorello ai microfoni de La Pennicanza, e di una serata dedicata all'Eurovision. Stefano De Martino, affiancato da Stefano Ferraguzzo per la direzione musicale dell'evento, sa che avrà gli occhi puntati addosso: sa anche che data la sua giovane età, ci si aspetta uno svecchiamento, una novità, nel carrozzone festivaliero. Intanto Carlo Conti, da aziendalista qual è, ha provveduto non solo al passaggio di testimone in diretta, durante la finalissima, ma pure a regalargli il Festival più noioso degli ultimi 150 anni, sempre per rimanere in tema di citazioni.

Arriviamo così a giugno 2026, con De Martino che già è in piena attività: si è fatto vedere al Mi Ami Festival, è andato da Fazio in promozione, annuncia le date con un anticipo che probabilmente non si era mai visto. Persino prima dei palinsesti Rai, in programma per il 3 luglio ad Ancona. E come se non bastasse, si concede anche un Vasco Rossi d'annata.

Nel frattempo, il rocker di Zocca è partito in tour: durante la conferenza con la stampa, a domanda su un ritorno a Sanremo, non ha chiuso le porte. Anzi, ha ribadito che per lui è stato importantissimo; che lo è per l'Italia. "Io ho sempre amato Sanremo – ha raccontato – anche da piccolo lo guardavo per divertirmi, anche vedere tutti quegli imbalsamati che c'erano". La domanda ora è: ci sarà pure lui stavolta tra gli "imbalsamati"?