Volete sapere chi sarà il prossimo killer di Sanremo? Al Mi Ami Festival c’è la risposta

Ma la vera punta di diamante - secondo noi - è un’artista di cui non si parla ancora abbastanza e che abbiamo ragione di pensare che sarà la prossima “killer” dell’Ariston. O almeno, se Stefano De Martino a occhio lungo e orecchio fino, dovrebbe di certo considerarla nella rosa dei cantanti in gara. Si tratta di Mille. Una cantautrice romana che ha tutta l’aria di essere uscita direttamente dagli anni ‘80. Voce unica e riconoscibile, con sfumature che ricordano Antonello Ruggiero e un sound che rimanda proprio ai Matia Bazar di quel periodo. Mille non è esattamente un’emergente: suona da molti anni e nel 2015 si classifica nona ad X Factor con la band Moosek.

Nel 2020 circa inizia il suo percorso da solista con un volto nuovo e si distingue immediatamente per musica e immaginario: capello riccio rosso e sembianze da dea raffinata. I suoi dischi l’hanno portata live in diversi club d’Italia e, in questi giorni, anche al Mi Ami Festival. Il suo pop contemporaneo si lascia cantare con facilità, soprattutto il brano Qualcosa di stupendo, che ha collezionato milioni di streaming su Spotify. E questo è di certo il brano più sanremese dell’artista, ma nel suo repertorio non mancano le sorprese: una componente emotiva un po’ ruvida, quanto basta per sporcare quel pop convenzionale a cui le nostre orecchie sono abituate, e una scrittura profonda ma al tempo stesso leggera che non appesantisce, in cui non manca la protesta politica.

Con un po’ di intuizione, si può arrivare a presumere che Stefano De Martino al Mi Ami Festival abbia notato proprio lei tra tutti. Mille ha tutte le carte in regola per salire sul palco dell’Ariston e portare quel brio che negli ultimi tempi sembra mancare.

Se davvero il futuro del Festival di Sanremo passa da qui, allora il Mi Ami Festival non è solo un’alternativa, ma una reale dichiarazione d’intenti.

E tra rave gentili, cantautorato che si sporca di verità e pop che non ha paura di non essere perfetto, ci sarà sicuramente il nome dell’artista che salirà sull’Ariston per cambiare il ritmo. Speriamo che Stefano De Martino faccia un buon lavoro e riesca a riportare a Sanremo quella freschezza necessaria che non arriva sempre e solo dai talent.