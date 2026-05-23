Ultimo, ma 'Romantica' è uguale a quella canzone (virale) di Emma?! Non ci meritavamo pure la nascita dell'Emmultimo

'Oramai da troppo tempo, io mi chiedo come stiamo, eravamo il nostro teterno, il nostro pane quotidiano. Ma farò la cosa giusta perché sono disonesta, ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta". È praticamente impossibile sentire il ritornello di questa 'Romantica' senza canticchiare in automatico il testo della canzone originale, quella di Emma. Fan della cantante o meno, questo pezzo, l'originale, da mesi fuoriesce pure dal tostapane e altri piccoli elettrodomestici. Abbiamo imparato a guardare con sommo timore perfino lo spazzolino elettrico: non si sa mai.

Magari i due artisti saran messi d'accordo a monte per spingere l'uscita in lingue iberica del brano di Emma, oppure, più semplicemente, della creatività non importa più a nessuno, tanto la gente venera e, di conseguenza, streamma comunque. Arrivando perfino a negare l'evidenza, come in questi giorni sta accadendo su X, con motivazioni da grandi sommelier delle sette note: "Questo è il giro armonico più usato nella musica italiana da 50 anni, si vede che non ve ne intendete". Ok.

Intendiamoci, invece: pressoché ogni cantautore nostrano, una volta trovata la chiave per il successo, fa (pardon, sembra fare) sempre la stessa canzone a ripetizione e chi tenta un minimo di 'sperimentazione', in genere rischia assai di scontentare i fan - e, di conseguenza, le proprie vendite. In pochi se lo possono permettere, ma Ultimo è di certo membro di tale club. In ogni caso, nulla che non sia già successo. Molti artisti, pure quando i social manco esistevano, si sono lasciati tentare dal demone dell'ispirazione-copia e incollosa. Facciamo pure nome e cognomi, senza il favore delle tenebre...