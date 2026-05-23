Ultimo, ma 'Romantica' è uguale a quella canzone (virale) di Emma?! Non ci meritavamo pure la nascita dell'Emmultimo

Sembra oramai impossibile creare qualcosa di nuovo. Come se le idee fossero finite. All'incirca nei primi anni Duemila. In tv ogni sera tocca sorbirci 'La Ruota della Fortuna' che sfida un'altra avangurdia futurista: 'Affari Tuoi'. Al cinema vengono proposti soprattutto remake, reboot, sequel e live action di storie che conosciamo già a memoria - e che, nella maggior parte dei casi, non necessitavano di rielaborazioni. Pure perché, troppe volte, le 'nuove' versioni sono tali e precise a quella originale. Solo, fatte peggio. E allora? Intanto le già multimilardarie case di produzione ingrassano senza affannarsi troppo, quindi a posto così. Per non parlare delle canzoni, tutte uguali da una vita. Non fa differenza che a intonarle sia Annalisa, Arisa o l'ultimo wannabe fuoriuscito da un talent. Si compra e streamma, oramai, per il nome dell'artista, di rado per il brano. Nel perenne loop artistico e culturale in cui viviamo, dove tutto torna e in genere per ferire, spunta fuori un nuovo singolo di Ultimo, dal titolo 'Romantica'. Bene, il ritornello strizza l'occhio a 'L'Amore non mi basta' di Emma, pezzo del 2013 tornato virale da qualche mese per motivi misteriosi e legati alle imperscrutabili preferenze dell'algoritmo TikTok. L'ex 'Amica di Maria', infatti, sull'onda del successo di ritorno, ne ha già riproposto una versione in spagnolo. Mentre Niccolò Moriconi la 'omaggia', senza dichiararlo, con una canzone certamente pigra che esce poco prima del concerto-raduno da record a Tor Vergata, il 4 luglio. Amatissimo dal suo sterminato stuolo di fan in tutto lo Stivale, il nostro non aveva certo bisogno di una mossa così per far parlare di sé. E allora perché lo fai, disperato ragazzo mio? La nascita dell'Emmultimo, comunque, non ce la meritavamo.
'Oramai da troppo tempo, io mi chiedo come stiamo, eravamo il nostro teterno, il nostro pane quotidiano. Ma farò la cosa giusta perché sono disonesta, ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta". È praticamente impossibile sentire il ritornello di questa 'Romantica' senza canticchiare in automatico il testo della canzone originale, quella di Emma. Fan della cantante o meno, questo pezzo, l'originale, da mesi fuoriesce pure dal tostapane e altri piccoli elettrodomestici. Abbiamo imparato a guardare con sommo timore perfino lo spazzolino elettrico: non si sa mai.
Magari i due artisti saran messi d'accordo a monte per spingere l'uscita in lingue iberica del brano di Emma, oppure, più semplicemente, della creatività non importa più a nessuno, tanto la gente venera e, di conseguenza, streamma comunque. Arrivando perfino a negare l'evidenza, come in questi giorni sta accadendo su X, con motivazioni da grandi sommelier delle sette note: "Questo è il giro armonico più usato nella musica italiana da 50 anni, si vede che non ve ne intendete". Ok.
Intendiamoci, invece: pressoché ogni cantautore nostrano, una volta trovata la chiave per il successo, fa (pardon, sembra fare) sempre la stessa canzone a ripetizione e chi tenta un minimo di 'sperimentazione', in genere rischia assai di scontentare i fan - e, di conseguenza, le proprie vendite. In pochi se lo possono permettere, ma Ultimo è di certo membro di tale club. In ogni caso, nulla che non sia già successo. Molti artisti, pure quando i social manco esistevano, si sono lasciati tentare dal demone dell'ispirazione-copia e incollosa. Facciamo pure nome e cognomi, senza il favore delle tenebre...
Una delle più 'storiche' ispirazioni, nella storia recente della musica nostrana, è quella di 'Xdono', primo singolo di colui che proprio da lì sarebbe diventato vera superstar, Tiziano Ferro. Guai a dirlo all'epoca, ma nel tempo il cantautore di Latina ha ammesso sorridendo che il brano con cui ha esordito nel mondo delle sette notte l'avesse per davvero 'orecchiato' da R. Kelly, 'Did You Ever Think'. Palese senza nemmeno bisogno di spiegazioni il copia e incolla tra 'Almeno Stavolta' di Nek (2003) e 'Still Waiting' (2002) dei Sum 41. Non era passato nemmeno un anno. Personalmente, visto che purtroppo potrei oramai avere l'età dei datteri, ricordo ancora il giorno in cui Neviani presentò il 'nuovo singolo' a 'Trl', il programma cult in onda ogni pomeriggio sulla compianta Mtv. Lo straniamento che provai. Ciò non impedì al pezzo di ottenere ottimo successo e farsi tutto il 'Festivalbar' di quell'estate da protagonista, schitarrando in libertà. Corsi e ricorsi storici. Non siamo diventati più di bocca buona 'per colpa dei social', lo siamo sempre stati. Ignoro quanto e se possa essere rassicurante ammetterlo. Per poi rendersene conto, accettarlo.
I fan di Ultimo, le sue infinite truppe di santi crociati, difendono 'Romantica' da ogni obiezione, come ne andasse della loro stessa vita. Nulla di nuovo sotto al sole radioattivo di X. Molti sostengono di non notare la 'somiglianza' (e vabbè, ndr) tra i due brani, altri s'improvvisano esperti filologi musicali al grido di 'comunque le note sono sette!" e via di disquisizioni sui 'giri armonici', livello sommelier. Un consiglio, dal cuore: la calma. Come scritto poco sopra, più o meno da sempre le canzoni 'si somigliano', accade spesso. Dirlo non è lesa maestà e non serve neanche andare a screditare altri artisti: "Eh Annalisa le fa tutte uguali ma nessuno fiata, vero?", "Anche Elodie se è per questo!". Amen, viviamo in un qui e ora di plastica in cui tutto sembra (e troppo spesso è) identico, noi stessi compresi grazie ai filtri Instagram che ci rendono ogni giorno ologrammi in AI molto sorridenti, in serie. Un esercito di cloni non può che bersi musica, a sua volta, clonata. Tanto si streamma per il nome, (quasi) mai per la canzone. Amen?