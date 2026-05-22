Netflix lancia il trailer di “Michael Jackson: The Verdict” e riapre il caso delle accuse nel processo che nessuno ha mai visto

Noi di MOW ci eravamo focalizzati soprattutto sullo scontro legale tra i Cascio e Michael Jackson, raccontando come la famiglia italoamericana, considerata per anni la “vera famiglia” del cantante, avesse deciso di parlare pubblicamente dei presunti abusi subiti da quattro dei cinque figli. Al centro di tutto c’era l’intervista esclusiva all’avvocato Howard King, che contestava la validità dell’accordo firmato nel 2019 con l’Estate: secondo i Cascio quel contratto sarebbe servito a comprare il loro silenzio sulle presunte violenze. Sempre noi di MOW avevamo inoltre ricostruito il contesto storico delle accuse contro Jackson, dal processo del 2005 fino a Leaving Neverland, evidenziando come il caso sia rimasto irrisolto nell’immaginario collettivo nonostante l’assoluzione giudiziaria.

Un altro articolo invece spostava il focus sul retroscena umano e mediatico della vicenda. Partendo da una foto inedita di Michael Jackson con uno dei figli dei Cascio pubblicata dal Daily Mail, il racconto ricostruiva il rapporto strettissimo tra il cantante e la famiglia del New Jersey. Attraverso una fonte vicina sia ai Cascio sia al re del pop, il pezzo descriveva il clima di fiducia, i regali, la presenza costante di Jackson nella vita dei bambini e il modo in cui, secondo i presunti testimoni, Leaving Neverland avrebbe cambiato completamente la percezione di quei ricordi. L’articolo insisteva soprattutto sul meccanismo psicologico: i figli dei Cascio avrebbero compreso solo da adulti di non essere stati “speciali”, ma parte di un modello ripetuto di attenzioni verso minori già raccontato da altre presunte vittime.

The Verdict prova a riportare tutto al punto originario: ciò che fu effettivamente discusso e accertato in tribunale in quei famosi anni che vedevano Jackson accusato da persona ancora in vita. Ciò che bisognerà comprendere è se la docuserie punterà sulla distanza tra il processo reale e la narrazione pubblica che negli anni si è costruita attorno a Michael Jackson.