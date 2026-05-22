I nuovi seguaci di Mussolini online. Vi raccontiamo la shitstorm che abbiamo ricevuto

Fuori dagli italici confini, il concetto pare abbastanza chiaro: ne hanno scritto infatti diverse testate, tra cui il New York Post. Quando invece MOW ha condiviso un post su Instagram con un estratto dell'articolo, sono piovuti insulti.

Battitori compulsivi di tastiera, dita veloci da smartphone hanno iniziato a vergare indignate: "Che schifo di articolo. Vergognatevi" è il commento più gentile, poi tutta una serie di "che c'entra lei col nonno" e variazioni del genere. Per alzare il lvello del dibattito, i "rosicateeeeeee", i "vergognaaaa", i "giornalaia", un "lo sempre ammirata" (si, quello è il verbo avere), pagliacci, poi di nuovo "vergogna", "i veri fascisti siete voi", "sarete la causa della distruzione totale dell'Italia", vi rode e insomma, cose così. C'è chi avrebbe visto il mio profilo, perché ormai scrivono proprio tutti, e avrebbe capito cose sul mio conto. Poi invece, c'è chi ha pensato bene di scrivermi in privato. Uno per esempio, mi ha fatto sapere che "fai pietà e compassione solo a guardarti in faccia con quel caschetto e quei fanali agli occhi"; secondo lo stesso genio poi, avrei scritto la "cazzata più grande e discriminatoria" che abbia mai sentito in vita sua. Cosa che mi sembra abbastanza strana, dato che questo Marco risulta simpatizzante di Fratelli d'Italia; e comunque vorrei tranquillizzarlo, adesso ho i capelli lunghi.

Qualcuno mi chiede se mi ci sono pure impegnata, uno mi dà della sinistroide e poi un sacco di gente che mi dice di vergognarmi: come se la fan di Mussolini, uno qualsiasi dei due, fossi io tra l'altro.