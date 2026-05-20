Alessandra Mussolini trionfa al Grande Fratello Vip: l'Italia è l'unico Paese in cui la nipote di un dittatore vince un reality show

Nel frattempo, Alessandra Mussolini è diventata il personaggio dell’edizione: l’ombrellino sotto la doccia, le discussioni con Antonella Elia, la critica a chi parlava di bipolarità con troppa facilità, ed è andata a finire che la Mussolini non solo è stata membro verace e vitale del cast, ma è riuscita persino a trovare un equilibrio con la Lucarelli.

Durante la finale poi, ha ricordato quanto fosse duro avere quel cognome e, in più, essere pure la nipote di Sofia Loren: un unicum che la distingueva dagli altri, ahilei. Ma anche un unicum che, proprio grazie a quel cognome, l’ha portata dritta in politica e in tv, ahinoi. Perché la nipote del duce suscita curiosità, e mica i nipoti possono scontare le colpe dei nonni: discorso giustissimo, se come professione scegli di aprirti una pizzeria al taglio. Se invece con quel cognome ci entri in politica, rivendichi proprio quelle idee e, in un secondo momento, sfrutti la carriera politica per sdoganarti come personaggio televisivo che entra nelle case delle persone, allora il discorso cambia.

Qualche esempio. Nel 2018 a Radio Cusano, se ne uscì con “Chi offende l’immagine di Benito Mussolini sui social e in tv verrà denunciato per apologia di antifascismo”, sostenendo che se la critica storica era accettabile, le ingiurie e gli sberleffi sui social no. Però lei non voleva risarcimenti denunciando per ingiurie, ma per “apologia di antifascismo”. Il mondo al contrario, giusto per citare il pensiero di qualcuno affine.

A Belve ha raccontato che si è sposata il giorno della Marcia su Roma, chiarendo subito il dubbio: no, non era una data casuale. O meglio: “Fighissimo, nessuna casualità, tutto voluto!”

Dalla Gruber aveva dichiarato che non festeggia il 25 aprile. Chi dimentica poi, il “meglio fascista che frocio” all’indirizzo di Vladimir Luxuria a Porta a Porta. Diversi anni dopo, Alessandra Mussolini sarebbe salita sul carro del gaypride, sostenendo il ddl Zan e ripulendo le sue posizioni sugli omosessuali.