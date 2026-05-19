Ultima puntata per il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi: tra Corona e gli ascolti, la vera notizia è proprio che è riuscito ad arrivare alla fine

Se ne sentiva il bisogno, di un'altra edizione del Grande Fratello? No, specie se appena tre mesi prima si era conclusa quella in versione nip. Serviva a Mediaset? Si, ma per motivi molto diversi da quello che chiede il pubblico. Anzi, per un motivo: Fabrizio Corona.

Senza andare a ricordare i contenuti degli ormai noti video di Falsissimo, l'azienda di Per Silvio Berlusconi era finita al centro di quella che si potrebbe definire, usando un luogo comune, una vera e propria tempesta mediatica. Il format quindi, si ritrovava senza conduttore e navigava a vista: dopo varie incertezze, alla fine l'annuncio di sei puntate. E per opinionista, uno dei personaggi che Fabrizio Corona soffre meno, cioè la Lucarelli.

Con un tridente di donne in studio, il reality padre di tutti gli altri reality, è iniziato mostrando i muscoli e, nonostante la perdita di pubblico tra la prima e le puntate successive, è pian piano riuscito a recuperare i suoi 2milioni di telespettatori. Era un'edizione che doveva dimostrare la forza di Mediaset, pena il porgere il fianco a Corona: in questo senso, era fondamentale sia che tornasse in onda che, in un secondo momento, riuscisse a riscuotere un certo riscontro da parte del pubblico. Così è andata: i concorrenti hanno regalato stramberie e titoli, trash e tutto quello che si chiede a un programma di questo genere, dove il requisito fondamentale è poter tenere il cervello spento per una sera.

