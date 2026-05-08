Bentornata Ilary, al Grande Fratello Vip hai resuscitato un format che faceva finta di non essere trash

A Ilary Blasi e la sua squadra va dato atto di essere riusciti in qualcosa di molto difficile: invertire la rotta degli ascolti. E, va sottolineato anche questo, dopo due precedenti molto importanti, uno personale e uno legato al programma stesso: il flop pesantissimo di The Couple per la conduttrice, l'edizione precedente del format. Dopo il Grande Fratello Nip di Simona Ventura infatti, riuscito a metà, la versione Vip è riuscita a cambiare la rotta: una puntata dopo l'altra, oscillando e poi, in lenta risalita. Senza nemmeno, e anche questo va sottolineato, un palinsesto che sostenga in maniera costante le dinamiche della casa.
Prima che partisse questa ottava edizione del reality, era ancora tutto sulla carta, noi lo avevamo scritto che una speranza c'era: ora i risultati lo confermano, il format è stato rispolverato secondo esigenze del pubblico. Perché chi segue il Grande Fratello, non vuole le lezioncine morali di Signorini: vuole il trash, qualcosa da commentare sui social e, all'occorrenza, vuole vedere gli opinionisti che non hanno paura di tirare fuori un commento interessante o una provocazione. Il publico del GF insomma, vuole un programma che non si finga altro.
A certificare la riuscita di questo Grande Fratello Vip, innanzitutto la durata: le sei puntate inizialmente annunciate, si sono moltiplicate. Nonostante il crollo dei primi appuntamenti, nonché le voci dell'ipotesi chiusura anticipata, il format ha seguito la via delle due puntate a settimana e, alla fine, chiuderà in ritardo rispetto a quanto previsto: il mese e mezzo è diventato due mesi, con finale prevista per il 19 maggio. In mezzo, oltre al ritorno di Montalbano in replica su Rai 1, concorrenti che non si sono risparmiati: Alessandra Mussolini e Antonella Elia su tutte, non a caso già le prime due finaliste.
Per riuscire nell'impresa, il cast non si è fatto mancare niente: gli amorazzi di Lucia Ilardo che svolazza dove può, Francesca Manzini cotta di Raimondo Todaro, gli scontri di Antonella Elia con Adriana Volpe e le liti con la Mussolini che, a sua volta, è il personaggio dell'edizione tra ombrellino da doccia, racconti di famiglia e nonno che non si può nominare. A completare il tutto, lo studio: la leggerezza della conduttrice, dotata della battuta pronta, e le due opinioniste Lucarelli e Buonamici, con quest'ultima che ha giovato molto dell'inserimento della collega. La giornalista sbiadita delle edizioni di Signorini, ha affilato i commenti e sembra molto più coinvolta nel programma rispetto al passato.
È così che il Grande Fratello Vip è riuscito a riprendersi il pubblico che lo aveva lasciato a e far parlare di sé: l'ultima puntata andata in onda, quella di martedì 5 maggio, è riuscita a superare in ascolti quella d'esordio, dove un fattore importante lo gioca l'elemento novità. Siamo dalle parti del 18% di share (18,55% per l'esattezza, 2milioni 218mila telespettatori, contro il 18,36%), nessun risultato eclatante, ma non si può non confrontare il dato con l'edizione Ventura: partita al 20,3%, col passare dei giorni "Super Simo" era scivolata fino al 14,33% per la finale.
Partire nell'incertezza totale, pensando di mettere in cantiere appena sei puntate, e riuscire non solo a dimostrare che l'azienda non teme le accuse di Fabrizio Corona, ma pure a salvare l'edizione recuperando ascolti: non era semplice.