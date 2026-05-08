Bentornata Ilary, al Grande Fratello Vip hai resuscitato un format che faceva finta di non essere trash

A certificare la riuscita di questo Grande Fratello Vip, innanzitutto la durata: le sei puntate inizialmente annunciate, si sono moltiplicate. Nonostante il crollo dei primi appuntamenti, nonché le voci dell'ipotesi chiusura anticipata, il format ha seguito la via delle due puntate a settimana e, alla fine, chiuderà in ritardo rispetto a quanto previsto: il mese e mezzo è diventato due mesi, con finale prevista per il 19 maggio. In mezzo, oltre al ritorno di Montalbano in replica su Rai 1, concorrenti che non si sono risparmiati: Alessandra Mussolini e Antonella Elia su tutte, non a caso già le prime due finaliste.

Per riuscire nell'impresa, il cast non si è fatto mancare niente: gli amorazzi di Lucia Ilardo che svolazza dove può, Francesca Manzini cotta di Raimondo Todaro, gli scontri di Antonella Elia con Adriana Volpe e le liti con la Mussolini che, a sua volta, è il personaggio dell'edizione tra ombrellino da doccia, racconti di famiglia e nonno che non si può nominare. A completare il tutto, lo studio: la leggerezza della conduttrice, dotata della battuta pronta, e le due opinioniste Lucarelli e Buonamici, con quest'ultima che ha giovato molto dell'inserimento della collega. La giornalista sbiadita delle edizioni di Signorini, ha affilato i commenti e sembra molto più coinvolta nel programma rispetto al passato.