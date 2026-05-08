Le botte da destra al ministro Giuli: Buttafuoco ribelle sulla Russia alla Biennale, Salvini e la frecciata sull’assenteismo, La Verità (e Veneziani) sulla “mediocritas”. Il Monolite della cultura si scopre fragile?

L'egemonia della cultura di destra passava soprattutto da due nomi: Pietrangelo Buttafuoco e Alessandro Giuli. È passato un anno e mezzo dalla nomina del secondo (successore del malcapitato Gennaro Sangiuliano) e tra i campioni sembra essersi rotto qualcosa. Buttafuoco va in direzione ostinata e contraria, continua a difendere la scelta di ospitare la Russia alla Biennale di Venezia e ha pure ghostato Giuli su Whatsapp. “A Venezia ha vinto Putin”, ha ammesso il Ministro intervistato dal Corriere della sera. “Se visiterò il padiglione della Russia? Per fortuna resterà chiuso (al pubblico, ndr)”. Alla faccia di Buttafuoco, insomma. Ma l’amico Pietrangelo è solo l’ultimo dei critici. La notte dei David di Donatello è trascorsa tra messaggi lanciati dal palco e proteste fuori da Cinecittà, sempre con Giuli tra i bersagli polemici. Ora, se l’astio del mondo del cinema e dei sindacati non sorprende, più originale è l’atteggiamento di coloro che, almeno dal punto di vista ideologico, dovrebbero spalleggiare il Ministro. E invece gli attacchi vengono anche da destra. Matteo Salvini ha pubblicato un post su X in cui mandava una frecciata proprio al cultore del “pensiero solare”: “Gli assenti hanno sempre torto. Viva l’arte libera e coraggiosa!”. L’assente, appunto, era Giuli. Che poi ha replicato: “Quando l’ho visto ho pensato che fosse Salvini che fa autocritica. Ho detto: ‘Vedi, Salvini che fa un post per scusarsi del fatto che frequenta poco il suo ministero’. Dopodiché ho capito che invece non era un'autocritica sul suo assenteismo. Rispetto la sua posizione che è condivisa da tante altre persone”. Quasi come fosse l’intervista post-partita di un allenatore che ha appena perso per un torto arbitrale: “Accetto la decisione, ha sbagliato, ma va bene così”.