La Grazia di Paolo Sorrentino, questa volta sì, parliamo del film. Fummo particolarmente inclementi nei confronti dell’ultima fatica cinematografica del regista e premio Oscar, ma forse per la sua particolare tempistica e per le sue risonanze con il mondo reale, dovremmo ricrederci. L’affaire Minetti, è chiaro, si sta sgonfiando. Sempre più evidenze giuridiche allontanano Mattarella dalla morte per causa di una polpetta un po’ troppo avvelenata, però, in ultima battuta va fatta notare una circostanza particolarmente interessante. Non ha certamente alcun significato, ma certamente una grande forza evocativa di un grande complotto che, purtroppo, forse non c’è (ma chi può dirlo davvero). Alla luce della vicenda Minetti il film “La Grazia” di Paolo Sorrentino acquisisce tutto un altro sapore. La trovata del regista di includere nella sua pellicola il rapper Gué è certamente una trovata “sorrentiniana”, ma pure una coincidenza incredibile. Eh sì, perché come tutti sapranno Gué Pequeno con Nicole Minetti ha avuto una delle sue storie d’amore più intense, seppur breve, che ha lasciato più di una traccia nel nostro patrimonio culturale. “Mentre tu eri alle medie volavo in classe première con la tipa del premier, sbocciando Laurent Perrier” d’altronde è una delle barre più iconiche del rap italiano firmata nel 2021 da un Gué Pequeno che viaggia tra i ricordi di quel lontano 2013. Erano i tempi dei Club Dogo e durante una delle tante settimane della moda che hanno segnato il tempo di Milano, il rapper milanese conosce l’ex del premier Silvio Berlusconi.