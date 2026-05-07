Arrestato Umberto Bellocco, il fratello di Antonio (ucciso da Andrea Beretta). Stavolta la curva Nord e gli ultras non c’entrano: è una storia di presunti abusi e violenze in famiglia

Umberto Bellocco, “U Zuoppo”, fratello di Antonio Bellocco, è stato arrestato a San Ferdinando mercoledì 6 maggio per una presunta storia di maltrattamenti. Le indagini dei Carabinieri locali, coordinati dalla Procura di Palmi, si baserebbero su quanto accaduto alla moglie di Umberto, sottoposta, secondo l’ipotesi dell’accusa, a maltrattamenti sia fisici che psicologici. La donna sarebbe stata persino minacciata di morte. Anche un’altra donna, con cui Berto avrebbe avuto una relazione extraconiugale, pare aver subito abusi simili. Da quanto emerge le volenze sarebbero avvenute con i figli minori presenti. È Klaus Davi, giornalista ed esperto di ‘ndrangheta, ad aver tirato fuori la notizia su “Berto” Bellocco. Davi da anni lavora sulle presunte infiltrazioni mafiose in curva Nord e pià in generale a Milano, ha provato a intervistare Giuseppe Calabrò, “U Dutturicchiu”, una delle figure più influenti che avrebbero agito dietro al velo del tifo ultrà di San Siro. Il giornalista è sceso varie volte in Calabria per doicumentare i cambiamenti che l’inchiesta Doppia Curva ha suscitato nelle ‘ndrine.