“La Digos ora ha le immagini della piazza”: Klaus Davi torna sull’aggressione degli ultras del Milan. E intanto all’Olimpico contro la Lazio è riapparso uno striscione vietato della curva Sud

“Le immagini sono arrivate alla Digos. Le immagini delle telecamere della piazza ora ce le hanno. Per capire quello che è davvero successo serve l’inquadratura dall’alto: solo così si vedono i calci e i pugni”. Klaus Davi ha sporto denuncia per l’aggressione subita domenica 8 marzo fuori da San Siro a un evento di beneficenza da alcuni ultras del Milan. Davi era lì per fare delle domande sul referendum quando sarebbe stato circondato da tifosi, che gli chiedono il telefono e di cancellare i video. “Gli inquirenti hanno la denuncia, hanno i video, le radiografie, il referto medico: hanno tutto. Ora sta a loro valutare quanto accaduto”, ci ha detto. La dinamica, quindi, verrà presto chiarita. Klaus Davi era anche al Baretto prima della partita contro l’Atalanta di sabato. “Ho trovato un clima meno teso: la curva del Milan mi sembra abbia meno figure carismatiche”. Protagonista del tifo organizzato rossonero e vocalist riconosciuto anche oltre la Sud è Marco “Pacio” Pacini, che però è ancora in blacklist e si è visto respingere dal Tar la richiesta sospensiva del daspo. Non potrà ancora tornare in transenna.
All’Olimpico, stavolta, i tifosi della Lazio c’erano. Per un’ultima partita, almeno quest’anno, lo stadio non è rimasto vuoto. La curva Nord biancoceleste aveva annunciato una coreografia monumentale per accogliere il Milan e salutare la squadra ed stato così. Maurizio Sarri ha battuto Massimiliano Allegri per 1 a 0, gol di Isaksen. Il corto muso rovesciato. I rossoneri restano a -8 dall’Inter capolista. Ma sulle tribune è apparso lo striscione “Curva Sud” che non compariva da tempo in trasferta. L’ultima volta che il vessillo fu visto era il primo ottobre 2024 in Champions League contro il Bayer Leverkusen, partita anche quella persa per 1 a 0. Qualche ora prima del fischio di inizio erano stati arrestati i vecchi leader della tifoseria organizzata rossonera. In seguito, lo striscione fu vietato. Quelle persone sono ancora in carcere dopo il primo grado di giudizio. La scritta Curva Sud, invece, è tornata a farsi vedere.