“La Digos ora ha le immagini della piazza”: Klaus Davi torna sull’aggressione degli ultras del Milan. E intanto all’Olimpico contro la Lazio è riapparso uno striscione vietato della curva Sud

“Le immagini sono arrivate alla Digos. Le immagini delle telecamere della piazza ora ce le hanno. Per capire quello che è davvero successo serve l’inquadratura dall’alto: solo così si vedono i calci e i pugni”. Klaus Davi ha sporto denuncia per l’aggressione subita domenica 8 marzo fuori da San Siro a un evento di beneficenza da alcuni ultras del Milan. Davi era lì per fare delle domande sul referendum quando sarebbe stato circondato da tifosi, che gli chiedono il telefono e di cancellare i video. “Gli inquirenti hanno la denuncia, hanno i video, le radiografie, il referto medico: hanno tutto. Ora sta a loro valutare quanto accaduto”, ci ha detto. La dinamica, quindi, verrà presto chiarita. Klaus Davi era anche al Baretto prima della partita contro l’Atalanta di sabato. “Ho trovato un clima meno teso: la curva del Milan mi sembra abbia meno figure carismatiche”. Protagonista del tifo organizzato rossonero e vocalist riconosciuto anche oltre la Sud è Marco “Pacio” Pacini, che però è ancora in blacklist e si è visto respingere dal Tar la richiesta sospensiva del daspo. Non potrà ancora tornare in transenna.