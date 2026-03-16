I premi Oscar per il referendum sulla giustizia: da Gratteri che minaccia Il Foglio (miglior sceneggiatura) a Meloni come Michael B Jordan nel ruolo di premier e populista. E la statuetta per la miglior canzone va…

Ieri c’è stata la notte degli Oscar e anche noi vogliamo dare i nostri premi, gli Oscar del referendum.

L’Oscar per il miglior film va agli intellettuali e artisti di sinistra, si alzino Barbero, Pif, Manuel Agnelli, Scurati, Elio Germani e Nanni Moretti. Perché il film se lo sono fatti da solo, è produzione indipendente. Si immaginano che questa riforma della giustizia porterà a un nuovo fascismo. Fantascienza di serie A. Un film bellissimo, ma tutto nella loro testa.

L’Oscar per il miglior attore protagonista va invece a Carlo Nordio, che ricorda proprio DiCaprio in Una battaglia dopo l’altra, e cioè un ex militante sotto effetto di LSD incapace di tenere un discorso che non sia allucinato. Tuttavia, per quanto folle, va nella direzione giusta e prova a salvare il salvabile, e cioè la giustizia italiana, proprio come DiCaprio.

L’Oscar per la migliore attrice va a Giorgia Meloni che, proprio come Michael B. Jordan, interpreta due ruoli, quella della premier che spiega correttamente la riforma in un reel di due minuti e quella che fa propaganda mentendo e dicendo che questa riforma ci libererà degli immigrati irregolari e degli stupratori (cosa che questa riforma, invece, non dice).