Chi sono gli ultras del Milan che hanno aggredito Klaus Davi? Il giornalista parla a MOW: “È un avvertimento. Mi hanno minacciato e intimidito”

Klaus Davi, come stai?

Per fortuna è un’aggressione che non ha lasciato segni troppo gravi. È stato un grande spavento. Io sono arrivato verso le 17:00, prima delle 17:30, orario ufficiale del ritrovo. Ho iniziato le interviste come faccio sempre. Sono andato un po' allo stadio, al bar con alcuni presenti, poi sono uscito e mi hanno accerchiato, immobilizzato, preso il cellulare e picchiato.

Hai riconosciuto i tuoi aggressori?

No, non li conoscevo. Ho consegnato il materiale e le riprese che ho fatto alla polizia. Il pugno nelle mie immagini non si vede, ma basta prendere le telecamere di Piazza Axum per trovarlo facilmente. Uno di loro ha sferrato il pugno e mi hanno preso il telefono, tenendomi fermo 6-7 minuti.

Tutto in un evento pubblico.

Mi ha sorpreso una reazione così. Fosse successo il giovedì, durante una delle loro riunioni, avrei anche provato a dare un senso alla cosa. Ma a un raduno di beneficenza proprio no. Tra l’altro nessuno si è mosso per aiutarmi.

Stavi facendo domande sull’inchiesta Doppia Curva?

No, stavo chiedendo del referendum sulla giustizia, quindi nemmeno una questione delicata. Io sono stato varie volte ai ritrovi degli ultras, anche tra quelli dell’Inter, e non mi era mai successo nulla. Hanno sempre dimostrato una certa aggressività nei miei confronti, ma non così.

Perché questo salto di livello?

Lo reputo un avvertimento. Loro non accettano una narrazione che non sia quella costruita da loro stessi. Io faccio il mio lavoro e sposto il punto di vista, ma loro non vogliono. Ho notato la mentalità del branco: uno parla male, tutti parlano male, uno vuole picchiare, tutti picchiano. E mi hanno anche minacciato e intimidito. Si sente uno di loro nel video che dice: “Non sai cosa hai rischiato”. Ripeto, in un contesto di beneficenza non me lo sarei mai aspettato.