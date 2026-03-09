Domenico morto al Monaldi: c'é anche altro? L'inchiesta si allarga oltre quel cuore donato (e bruciato)

L’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli sotto la guida di Nicola Gratteri si sta occupando di accertare le responsabilità in questa catena di eventi, e anche alla luce delle nuove evidenze a proposito dei fatti del 2021 potrebbe venire fuori una verità molto più tragica di quanto non si possa pensare. Gli indagati sono sette medici, tra cui membri dell’equipe che ha eseguito l’espianto del cuore a Bolzano e coloro che hanno partecipato al trapianto a Napoli. La Procura naturalmente sta valutando se ci siano state negligenze o omissioni gravi che abbiano contribuito alla morte di Domenico. Attualmente si parla di omicidio colposo, ma sono considerate anche eventuali lesioni gravi, qualora emergessero elementi di danno precedenti al trapianto su altri organi o su altri pazienti. Nel frattempo l’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui il Monaldi fa parte, ha avviato tempestivamente dei provvedimenti cautelari interni, comprese la sospensione dei medici coinvolti e verifiche sulle procedure di trasporto degli organi. La magistratura ha disposto i vari incidenti probatori e le perizie tecniche tra cui pure l’autopsia sul piccolo Domenico e la ricostruzione del viaggio dell’organo, dalla partenza a Bolzano fino all’arrivo a Napoli. Il Gip del Tribunale di Napoli Mariano Sorrentino ha coordinato la nomina dei consulenti tecnici di parte e della Procura a inizio marzo. Tra quattro mesi sapremo qualcosa di più sulle prove raccolte fin’ora, ma già è emerso dall’autopsia che non vi siano state lesioni compatibili con un taglio chirurgico durante l’espianto a Bolzano, dunque per il momento la lesione sarebbe avvenuta durante la fase di trasporto, anche se sarà necessario attendere l’11 settembre per ulteriori sviluppi a proposito. Certo è che questa storia purtroppo se non griderà giustizia, griderà vendetta.