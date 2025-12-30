La famiglia nel bosco é una grande allucinazione collettiva ma la tv ne parla come se in Abruzzo si fosse nascosto Bin Laden

Hanno scoperto che ve ne stavate in santa pace in mezzo al bosco – poi vabbè, sì, avete usufruito del Servizio sanitario nazionale, ma stc**i – e vi hanno messi in croce, vi hanno tolto i figli e li hanno messi in una struttura di rieducazione in cui laveranno loro il cervello e li trasformeranno in diligenti cittadini liberali turbocapitalisti che, appena avranno raggiunto la maggiore età, daranno il loro voto a Carlo Calenda, si abboneranno al Corriere della Sera e, dopo la loro giornata in ufficio passata a svolgere mansioni da human resources – difficile scoprire di cosa si occupino concretamente gli Hr – si faranno una partita a padel e poi andranno a cena al Rugantino con la loro insipida e competitiva fidanzata che lavora nel reparto vendite. Quell’infanzia incontaminata rimarrà solo un ricordo, una favola, un bel sogno, oppure il ricordo che ognuno di noi ha del paradiso. Quell’infanzia incontaminata e luminosa tra i ricordi trascorsa con i propri genitori, per citare un gigante del pensiero come Papa Ratzinger. E allora, cari anglo-australiani, trovate un modo di riprendervi i figli e fuggite lontano da qui, se solo per voi sarà possibile. Andatevene, l’Italia è come l’albergo di Shining, o comunque come la classica casa infestata dei film horror. Una coppia di scappati di casa decide di passare il proprio weekend in una villa abbandonata, o in un luogo remoto, o insomma in qualsiasi altro luogo vagamente inquietante, e finisce assediata da spiriti malefici, zombie, killer, maniaci, mostri, bla bla bla, per poi finire morti ammazzati l’uno dopo l’altro, dopo aver pronunciato la frase “separiamoci”. Qui non ci sono veri e propri zombie, assassini, killer. C’è di molto peggio. Ci sono gli assistenti sociali, i pm, i giudici, le parti civili con quella loro fascia tricolore, la polizia giudiziaria, i carabinieri, i giornalisti, gli influencer, i venditori di pentole e di materassi, quelli della pubblicità, quelli che amano Berlusconi, quelli che lo odiano, il Grande Fratello, Un Posto al Sole, quelli con la maglietta di Che Guevara, quelli che canticchiano Faccetta nera, Fabrizio Corona, Alfonso Signorini e tanti altri personaggi incredibili. L’Italia è una gabbia di matti. Famiglia nel bosco, scappate finché potete. Perché questa storia ormai è una sofferenza, per tutti, non solo per voi. Viene da ridere solo perché sono finite le lacrime.