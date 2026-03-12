L’assedio dei tifosi della Lazio all’Olimpico: “Contro il Milan una scenografia monumentale”. E gli ultras ricordano la storia a Lotito: “Vincenzo Paparelli e Gabriele Sandri, legati dall’amore per questo club”

Una storia d’amore. Il cuore colorato di biancoceleste, la fedeltà a una bandiera. Il mondo ultras è fatto di contraddizioni, di idee sbagliate. E di amore, nonostante tutto. I tifosi della Lazio, lasciando da parte ogni divisione, hanno trovato una comunione d’intenti che comprende chi va in curva Nord e chi, saltuariamente, bazzica in tribuna allo stadio Olimpico. Contro Claudio Lotito il fronte è compatto. Nelle partite casalinghe i seggiolini restano vuoti in segno di protesta. Domenica prossima, quando a Roma arriva il Milan di Massimiliano Allegri, per un’ultima volta l’arena si riempirà di nuovo: “La nostra forza è stata finora la compattezza del deserto. Ma la strategia ora muta: per Lazio-Milan, i Laziali tornano a reclamare la propria casa. Non è una resa, è un assedio. Domenica entreremo tutti per realizzare una scenografia monumentale, per mostrare al mondo l'immenso valore di ciò che questa proprietà sta calpestando. Ma il Tifo Organizzato è stato chiaro: sarà un unico atto di sfida”. A fine partita, poi, “si tornerà a disertare, riprendendo la linea dura adottata finora”. E nello stesso messaggio diffuso dalla pagina Brigata Lazio arriva quello che sembra una sorta di ultimatum: “Ai dubbiosi diciamo che è il momento di uccidere l'Ego per far vivere il Noi”. E una citazione: “Sallustio ci ha lasciato un monito eterno: ‘Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur’ (Nell'armonia le piccole realtà crescono, nella discordia le più grandi svaniscono). Il tiranno vince solo se il popolo si frammenta in mille opinioni personali. La caduta di Tarquinio il Superbo, l'ultimo despota di Roma, non nacque da proteste isolate, ma dal giuramento unanime di un popolo che mise il bene comune sopra ogni convinzione individuale”. L’invito finale è a mettere da parte le divergenze per dimostrare “che tutto il Popolo Laziale è un unico blocco d'acciaio. Entriamo, mostriamo la nostra bellezza e il nostro ruggito, e poi torniamo a combattere la nostra battaglia con un silenzio assordante”.