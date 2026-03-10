L’aggressione a Klaus Davi e una domanda sulla curva Sud: tra gli ultras del Milan manca coordinamento?

È stata respinta dal Tar la richiesta sospensiva del daspo a “Pacio” Pacini: il vocalist e leader del tifo organizzato milanista resta in blacklist. Tutti gli altri vecchi leader sono o in carcere o ai domiciliari. Per il derby non è stata preparata nessuna coreografia: l’ok per la proposta fatta dagli ultras è arrivato troppo tardi e quindi si è tutto concluso in un nulla di fatto. La Sud ha solo cantato, mentre a inizio gara è stata stesa sui tre anelli delle tribune la figura di un diavolo sotto la scritta “Benvenuti all’inferno”. Niente a che vedere con il vecchio disegno realizzato dagli ultras rossoneri. Insomma, tra società e tifosi la tensione è ancora alta, come dimostrano anche le ultime storie Instagram pubblicate da Pacini. Un fatto grave come quello capitato a Klaus Davi, al di là di come verrà giudicato, è pericoloso, dato che le istituzioni hanno già la massima attenzione sui gesti degli ultras. Ogni passo falso rischia di costare daspo e altre limitazioni.