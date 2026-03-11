Sabalenka in campo con l’anello da 1 milione per “distrarre” le avversarie? Ecco il brand, il modello, quanto costa e il dettaglio che nessuno ha notato

Per sempre sì, non lo dice solo Sal Da Vinci ma anche la tennista numero uno Wta: Aryna Sabalenka. La bielorussa non dimenticherà facilmente questa edizione del 1000 di Indian Wells, ma non per motivi sportivi. Certo, nel deserto californiano per ora non ha mai vinto, ci potrebbe provare dopo due finali perse. Ma il torneo californiano rimarrà scolpito per sempre nella memoria di Sabalenka per quello che è successo qualche giorno prima dell'inizio delle partite. Il 3 marzo infatti, durante le giornate di preparazione al torneo, la giocatrice ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato, Georgios Frangulis. Imprenditore brasiliano e fondatore di Oakberry, catena di bowl e smoothie a base di acai, una bacca amazzonica. Frangulis e Sabalenka stanno insieme dal 2024. Una proposta a sorpresa, di sera fra fiori e candele: “Il mio manager mi ha chiamata per una riunione urgente, ero in jeans e nemmeno truccata. Siamo arrivati lì, ho visto Georgios e ho pianto per metà del tempo, perché pensavo di essere brutta, non preparata, e invece è stato un momento così bello”.
Una Aryna Sabalenka al settimo cielo, lo si deduce non solo dal video, dalle dichiarazioni, ma anche e soprattutto dal fatto che l'anello di fidanzamento è diventato per lei un accessorio inseparabile. È stata vista indossarlo durante le conferenze stampa, le premiazioni - domenica ha ricevuto il premio come giocatrice Wta dell'anno 2025 – e addirittura in campo. Sì, Sabalenka non si separa dal suo anello nemmeno per giocare. Una scelta rischiosa, visto che parliamo di un gioiello dal valore di circa un milione di dollari. Il gioiello è stato disegnato dalla designer di gioielli, nonché amica della stessa giocatrice, Isabella Grutman. Si tratta di un diamante taglio ovale enorme, da 12 carati, ma non solo. Il dettaglio nascosto è la fascia di smeraldi, la pietra preferita della tennista, a contornare il diamante, tutto tenuto insieme da una montatura in platino tempestato di diamanti. Ma per la tennista nessun problema, dopo la partita vinta contro Sakatsume ha infatti dichiarato: “Abbiamo verificato più volte che non c'è la possibilità che il diamante cada, quindi mi sento piuttosto sicura nell'indossarlo. È comodo, è luminoso. E - ha detto sorridendo - spero che le mie avversarie vengano distratte dal diamante, che mi avvantaggi un po'”. Aryna Sabalenka è già qualificata ai quarti di finale del 1000 californiano. Non ha lasciato alle avversarie nemmeno un set. Ha superato senza problemi Himeno Sakatsume, Jaqueline Cristian e Naomi Osaka, che nell'unico precedente agli US Open 2018 l'aveva battuta vincendo poi il suo primo Slam. Chissà che l'anello non possa diventare anche un portafortuna per la tennista bielorussa, per suggellare con il primo trionfo a Indian Wells un momento destinato a restare per sempre nei suoi ricordi.