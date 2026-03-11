Sabalenka in campo con l’anello da 1 milione per “distrarre” le avversarie? Ecco il brand, il modello, quanto costa e il dettaglio che nessuno ha notato

Per sempre sì, non lo dice solo Sal Da Vinci ma anche la tennista numero uno Wta: Aryna Sabalenka. La bielorussa non dimenticherà facilmente questa edizione del 1000 di Indian Wells, ma non per motivi sportivi. Certo, nel deserto californiano per ora non ha mai vinto, ci potrebbe provare dopo due finali perse. Ma il torneo californiano rimarrà scolpito per sempre nella memoria di Sabalenka per quello che è successo qualche giorno prima dell'inizio delle partite. Il 3 marzo infatti, durante le giornate di preparazione al torneo, la giocatrice ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato, Georgios Frangulis. Imprenditore brasiliano e fondatore di Oakberry, catena di bowl e smoothie a base di acai, una bacca amazzonica. Frangulis e Sabalenka stanno insieme dal 2024. Una proposta a sorpresa, di sera fra fiori e candele: “Il mio manager mi ha chiamata per una riunione urgente, ero in jeans e nemmeno truccata. Siamo arrivati lì, ho visto Georgios e ho pianto per metà del tempo, perché pensavo di essere brutta, non preparata, e invece è stato un momento così bello”.