Grande Fratello Vip chiude in anticipo? Mediaset deciderà mercoledì: a rischio fino a due settimane

Spirano venti gelidi sul 'Grande Fratello Vip'. Tanto che qualche brivido riverberato da Cologno giunge fino alla sensibilissima colonna vertebrale di MOW. E così siamo in grado di rivelarvi quanto il reality condotto da Ilary Blasi, al momento, stia realisticamente veleggiando verso una chiusura anticipata. I bassi ascolti sono sotto agli occhi di tutti, anche a quelli del Biscione che non ne è affatto compiaciuto. Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, sarebbe emerso un ultimatum nei confronti del programma: ancora una settimana di tempo per crescere alla prova dell'Auditel. In caso contrario, si vedrà costretto ad abbandonare le prime serate di Canale 5, martedì e giovedì, anzitempo.

La decisione definitiva verrà presa proprio mercoledì prossimo nel corso di una riunione che verterà sulla media ponderata degli ascolti. In calo finora pressoché costante, la curva del 'Grande Fratello Vip' si inabissa anche al 9 % di share, un dato impensabile: "In pratica, fa meno di Quarto Grado", si mormora colà dove si puote. Sarà il secondo flop di fila per Ilary Blasi alla conduzione di un reality dopo il disastroso 'The Couple' della scorsa stagione? Potrebbe. A rischio fino a due settimane di messa in onda sulle sei totali previste e annunciate in palinsesto.