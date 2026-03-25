Grande Fratello Vip chiude in anticipo? Mediaset deciderà mercoledì: a rischio fino a due settimane

Spirano venti gelidi sul 'Grande Fratello Vip'. Tanto che qualche brivido riverberato da Cologno giunge fino alla sensibilissima colonna vertebrale di MOW. E così siamo in grado di rivelarvi quanto il reality condotto da Ilary Blasi, al momento, stia realisticamente veleggiando verso una chiusura anticipata. I bassi ascolti sono sotto agli occhi di tutti, anche a quelli del Biscione che non ne è affatto compiaciuto. Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, sarebbe emerso un ultimatum nei confronti del programma: ancora una settimana di tempo per crescere alla prova dell'Auditel. In caso contrario, si vedrà costretto ad abbandonare le prime serate di Canale 5, martedì e giovedì, anzitempo.
La decisione definitiva verrà presa proprio mercoledì prossimo nel corso di una riunione che verterà sulla media ponderata degli ascolti. In calo finora pressoché costante, la curva del 'Grande Fratello Vip' si inabissa anche al 9 % di share, un dato impensabile: "In pratica, fa meno di Quarto Grado", si mormora colà dove si puote. Sarà il secondo flop di fila per Ilary Blasi alla conduzione di un reality dopo il disastroso 'The Couple' della scorsa stagione? Potrebbe. A rischio fino a due settimane di messa in onda sulle sei totali previste e annunciate in palinsesto.
A questo punto, saranno cruciali le puntate di venerdì e martedì. Se riusciranno a ottenere ascolti meno deludenti, per non dire più che convincenti, avrebbero il merito di garantire al reality naturale prosecuzione. Il terzo appuntamento del 24 marzo è riuscito a interessare 1.813.000 telespettatori, con uno share del 15.3%. Risultato esiguo: la serata è stata vinta dalla fiction di Rai 1 'Le Libere Donne' con uno stacco di oltre un milione di crani (2.989.000 telespettatori pari al 18.1% di share). Inoltre, forse per via del referendum appena concluso, anche Giovanni Floris col suo 'DiMartedì' ha superato Canale 5 arrivando a ben 2.196.000 telespettatori e raccogliendo uno share del 14.6% su La7. Insomma, dando un occhio al quadro generale e con le dovute nonché doverose proporzioni, Napoleone fu esiliato per molto meno.
Troppo facile fare i conti col senno del poi. Sulla carta, questa edizione edizione del 'Grande Fratello Vip' pareva apparecchiata a puntino. E anche nei fatti, risulta una delle migliori viste finora. Solo che il pubblico sembra essersene disaffezionato a prescindere dai contenuti. L'innesto di Selvaggia Lucarelli, nel ruolo di opinionista fissa, funge da spauracchio per almeno la metà dei concorrenti reclusi - specie perché molti di loro hanno già litigato pubblicamente con lei in quel di 'Ballando con le Stelle' o altrove. Alessandra Mussolini è protagonista dello show tra la sua vita sessuale 'inesistente' e lo scabroso tatuaggio sulle parti intime. Antonella Elia continua a bisticciare a intermittenza con Adriana Volpe, dinamica recuperata dall'edizione 2021 del reality, mentre l'ex va a farle una sorpresa mezzo proponendole di tornare a far coppia. Tutto questo, mentre qualcuno (forse la stessa Elia) nasconde per dispetto le pillole per la pressione arteriosa del comico Dario Cassini che si infuria e finisce per essere il primo eliminato dell'edizione.
Di questo pane vive un reality, non è che ci si possa inventare molto altro. Se il pubblico lo rigetta, non c'è granché da fare per correre ai ripari e salvare la situazione con colpi di coda inaspettati. Dovesse davvero chiudere il anticipo di una o due settimane, decisione che verrà presa - lo ribadiamo - mercoledì prossimo da Mediaset, sinceramente spiacerà: nonostante i magrissimi dati Auditel, quella in corso è un'edizione divertente e leggera. Anche grazie alla conduzione di Ilary Blasi, spensierata, caciarona e frizzante. Come e soprattutto quando andrà a finire? Lo scopriremo fra sette giorni - e, ve lo giuriamo, questa non vuole essere una citazione dal film 'The Ring'... Ma potrebbe.