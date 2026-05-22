Aldo Grasso totale su Maria De Filippi: il "rigore cinico" col "materiale umano" e la "fiera delle vanità" che diventa rito quotidiano accettabile

Uomini e Donne non è solo un dating show pomeridiano: in onda dal lontano 1996, anche se non dal principio come lo conosciamo adesso, negli anni si è trasformato in un vero e proprio fenomeno di costume entrato nell'immaginario collettivo. Ha perciò ispirato analisi sociologiche che in parte lo hanno considerato uno specchio della società e chi, invece, delle relazioni; ma la verità, sostiene Grasso, è che si tratta di una "raffinata operazione di impagliatura dei sentimenti". E lo è al punto tale che ormai l'ecosistema televisivo ha metabolizzato, e normalizzato, questa operazione che altri non è che, scrive Grasso, la "riduzione dell'intimità a puro formato".

I sentimenti sono usciti dalla sfera privata per diventare materiale televisivo, confezionati come se fossero dei prodotti industriali per alzare gli ascolti e diventare materiale da condividere nei social. Ma la cifra del programma, sostiene Grasso, non è quella delle "urla belluine", del lessico zoppicante o di quella classica estetica da tronista che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi anni. No, pensare che il successo del programma risieda nel suo parlare alla pancia degli spettatori, è un errore: la vera cifra del programma consiste nella sua testa, nella sua pianificazione tutt'altro che emotiva.