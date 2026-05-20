Ma quanto guadagna Maria De Filippi? La sua "Fascino" macina soldi e utili, ma gli ospiti...

I suoi programmi in questa stagione televisiva avranno pure perso ascolti, ma Maria De Filippi continua a macinare soldi. A riportare i dati è Open, che scrive di un milione di euro di fatturato in più rispetto all'anno precedente, e persino di dieci milioni rispetto al 2023. Il fatturato dunque aumenta, ma il guadagno scende, e per un motivo preciso: gli ospiti.
I programmi di Maria De Filippi infatti, sono caratterizzati da una grande quantità di ospiti; basti pensare all'ultima edizione di Tu Sì Que Vales ad esempio, dove ad ogni puntata arrivavano personaggi della musica e dello spettacolo per la lip sync battle. Ebbene, la presenza di questi ospiti ha gonfiato quelli che nel bilancio sono indicati come "costi operativi", riducendo di conseguenza il guadagno.
Nel bilancio chiuso il 31 dicembre 2025, come riporta sempre Open, l'utile netto è stato di 8,067 milioni di euro, inferiore rispetto ai 10,852 milioni di euro del 2024.
Nella relazione questa differenza di guadagno viene spiegata proprio per i costi dei vip che arrivano alla corte di Maria: le trasmissioni Fascino a cui si fa riferimento a tre programmi: C'è Posta per Te, che ha avuto 14 ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, calcio e tennis, Tu Sì Que Vales che ha contato circa una sessantina di ospiti in 11 puntate e Amici, il cui serale aveva ospitato pure altrettanti ospiti. In particolare, ci sarebbe stato un "caro ospiti" ad alzare i prezzi. Alcuni degli invitati, fa notare infatti Open, provenendo da Mediaset (come Paolo Bonolis, Ilary Blasi e Silvia Toffanin) probabilmente costavano un po’ meno, ma tutti gli altri evidentemente avevano aumentato il cachet. Considerando che i programmi della De Filippi si basano proprio su cast e momenti ricchi di personaggi noti, si tratta di un elemento che ha inciso molto sull’economia generale delle sue trasmissioni.
La Fascino-produzione gestione teatro srl è controllata al 50% da Maria De Filippi e per l’altra metà da Reti televisive italiane-Rti. Come dicevamo, la società ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2025 con un fatturato di 76,681 milioni di euro, in crescita rispetto agli anni precedenti e con numeri che pochi possono vantare. Numeri che, per la precisione, consistono in un patrimonio netto di 41,449 milioni di euro, cifra che se parliamo di televisione, probabilmente può essere eguagliata solo da Antonio Ricci.
Al momento la società conta 173 dipendenti, di cui 6 dirigenti, 146 impiegati e 21 operai.