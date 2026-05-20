Ma quanto guadagna Maria De Filippi? La sua "Fascino" macina soldi e utili, ma gli ospiti...

Nel bilancio chiuso il 31 dicembre 2025, come riporta sempre Open, l'utile netto è stato di 8,067 milioni di euro, inferiore rispetto ai 10,852 milioni di euro del 2024.

Nella relazione questa differenza di guadagno viene spiegata proprio per i costi dei vip che arrivano alla corte di Maria: le trasmissioni Fascino a cui si fa riferimento a tre programmi: C'è Posta per Te, che ha avuto 14 ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, calcio e tennis, Tu Sì Que Vales che ha contato circa una sessantina di ospiti in 11 puntate e Amici, il cui serale aveva ospitato pure altrettanti ospiti. In particolare, ci sarebbe stato un "caro ospiti" ad alzare i prezzi. Alcuni degli invitati, fa notare infatti Open, provenendo da Mediaset (come Paolo Bonolis, Ilary Blasi e Silvia Toffanin) probabilmente costavano un po’ meno, ma tutti gli altri evidentemente avevano aumentato il cachet. Considerando che i programmi della De Filippi si basano proprio su cast e momenti ricchi di personaggi noti, si tratta di un elemento che ha inciso molto sull’economia generale delle sue trasmissioni.