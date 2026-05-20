La lezione di Drusilla Foer al Basement su web e giovani: "La libertà d'espressione non c'è", ma il motivo non è quello che pensate

La riflessione di Drusilla Foer è più ampia, coinvolge il web, i ragazzi e la differenza tra persona e personaggio. Il web ha attivato un sistema di velocizzazione, in quanto il rapporto con la rabbia, la reazione, l'emulazione, tutto è più veloce. Chiunque abbia avuto un'educazione sentimentale, non si metterebbe a insultare subito una persona: invece un ragazzino si, e a ragione, perché sono cambiati i punti di riferimento. O meglio, parafrasando: il mondo virtuale, quello che accade nei social, sono il suo punto di riferimento. Sono quelli che la Foer chiama "cerchi": dei contesti, situazioni, modelli da prendere ad esempio e rispetto a cui pensarsi, collocarsi. Non necessariamente positivi, ma comunque esistenti e definiti. Cerchi che, al contrario, mancano ora ai più giovani: "Gli abbiamo restituito un mondo pieno di facilitazioni, ma non gli abbiamo dato l'urgenza dell'affettività".

Ma la riflessione più interessante è un'altra: quella sulla libertà di espressione. Che non è avere il diritto di esprimersi in maniera becera o insultare: quello è abuso di possibilità di esprimersi. Per parlare di libertà d'espressione invece, serve che ci siano dei presupposti: l'espressione necessita di un linguaggio, del rispetto di se stessi e degli altri: è insomma, andando ad interpretare, la capacità di esprimersi, di possedere gli strumenti che ci permettono di articolare un pensiero valutando contesto e conseguenze. Ed è qui che ritorniamo al punto di partenza: "Esprimere opinioni in modo aggressivo, lo si fa per una rappresentazione del sé, non del proprio sentire". Succede quando parliamo non perché l'altro capisca, ma per sentire noi stessi mentre diciamo quelle cose. Ed ecco dunque che siamo, di nuovo, al bisogno di fermarsi; e decco che, allora, si capisce perché secondo Drusilla Foer la libertà d'espressione non c'è.