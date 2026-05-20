Tiziano Ferro ci ha fatto il repack? Abbiamo ascoltato in anteprima “Sono un Grande - Deluxe”, ecco com’è

Sono un grande: Tiziano Ferro lo dice a se stesso. E non è una questione di ego, se avete ascoltato la sua ultima fatica discografica, vi sarete accorti che è proprio così. Ma nella tracklist del disco uscito ad ottobre, Tiziano Ferro si è accorto che non c’era spazio per altri sette brani. Forse perché questi fantastici sette hanno una potenza tale da meritarsi un disco proprio. Sono un grande - Deluxe uscirà, infatti, questo venerdì 22 maggio su tutti i digital store e il 29 maggio in versione fisica.

Noi di MOW abbiamo fatto il preascolto del disco e siamo pronti a giurarvelo: questa è una vera deluxe. Perché poter ascoltare brani storici di Tiziano Ferro riscritti o reinterpretati in chiave contemporanea è il vero lusso, l’esperienza musicale che ci meritavamo. Tutte le collaborazioni sono nate da un rapporto umano con gli altri artisti: niente social, solo incontri veri in studio. Che poi, quando ascolti l’album, quella verità la senti dritta nella pancia. Perché solo dall’incontro può nascere verità.

Il singolo Superstar insieme a Giorgia aveva già anticipato l’album. Noi ne avevamo scritto di cuore. Perché come li vuoi recensire Giorgia e Tiziano Ferro insieme? Un sodalizio che parte già vincente e si conferma efficace sotto ogni aspetto all’ascolto. Un’amicizia celebrata con la maestria artistica di due icone della musica italiana.

Il disco prosegue malinconico ma ritmato quanto basta. Con un feat che fa storcere il naso ai più conservatori: Shiva. Il trapper pluripremiato dalla discografia e anche molto discusso a causa dei suoi testi e delle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. Quando vedi il feat ti chiedi: “Ma cosa c’entra?”. Eppure, pregiudizi a parte, Felici a metà è un punto d’incontro perfetto per l’R&B di Tiziano Ferro e il rap di Shiva. Le scritture sono chiaramente diverse, ma non così distanti. Le penne dei due artisti si sposano bene e condividono una malinconia rara. Il sound regala un vero e proprio storytelling, impreziosito dalle liriche degli artisti. Shiva riesce a dare al brano quella freschezza in più e l’album parte già con questo effetto sorpresa.

“Non impari mai dai tuoi errori e sei felice solo a metà. Nella tua buona condotta, sei felice solo a metà”. Questo il fulcro del brano, che narra di una felicità mai veramente raggiunta, forse per una resistenza dettata dalla paura di raggiungerla davvero.