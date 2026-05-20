Ma chi è Molly Santana? E perché Drake l’ha pagata mezzo milione di dollari per fare parte del suo “Iceman”?

Lavorare con Drake è il sogno di qualunque artista. Ma lavorare con Drake per mezzo milione di dollari sembra pura utopia. Sembra, appunto. È il caso della giovane artista americana Molly Santana, che nel giro di pochissimo tempo è passata da promessa della scena emergente a nome sempre più discusso della musica rap internazionale. Tutto è nato quando è stata coinvolta da Drake per il brano Ran to Atlanta: una collaborazione che ha immediatamente ribaltato la sua posizione nell’industria, contenuto nel disco del rapper Iceman.

Secondo quanto raccontato dalla stessa cantante, inizialmente avrebbe addirittura proposto di partecipare al progetto senza alcun compenso, pur di poter lavorare con il rapper canadese. Un’offerta che, però, sarebbe stata respinta proprio da Drake, deciso a riconoscerle un compenso importante: mezzo milione di dollari.

Drake è un po’ come quei rarissimi datori di lavoro che, a un certo punto, riconoscono il valore che il dipendente dà a un’azienda e decidono di aumentargli lo stipendio. Sì, nel mondo succede anche questo, anche se in Italia ci sembra una favola.

La vicenda avrebbe avuto origine da un semplice messaggio privato su Instagram. Molly Santana ha spiegato di aver ricevuto un DM da quello che credeva fosse un profilo non autentico, tanto da dubitare inizialmente della proposta. Per fugare ogni sospetto, sarebbe intervenuta una videochiamata su FaceTime direttamente con Drake, che avrebbe confermato di persona l’intenzione di collaborare.

Da lì si sarebbe sviluppata una trattativa piuttosto insolita, quasi invertita nei ruoli: la cantante, consapevole dell’occasione, avrebbe accettato senza esitazioni l’idea di lavorare gratuitamente. Tuttavia, la controparte non avrebbe voluto sentire ragioni.

Secondo diverse ricostruzioni circolate nell’ambiente musicale statunitense, il rapper avrebbe insistito affinché venisse stabilito un vero accordo economico. A quel punto, Santana avrebbe avanzato una richiesta iniziale di 100 mila dollari, considerata però insufficiente dallo stesso Drake. Assurdo ma vero. Paradossalmente, il compenso sarebbe stato ritenuto troppo basso per un artista del suo livello. La trattativa si sarebbe così conclusa con un’intesa finale attorno ai 500 mila dollari, cifra che avrebbe chiuso la negoziazione e ufficializzato la collaborazione. Insomma, canti con Drake e ti porti a casa pure mezzo milione. Sul talento di Molly Santana si può anche essere divisi, ma sul suo deretano, siamo di certo tutti d’accordo.