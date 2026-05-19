Clara e SanGiovanni cantano “Le ragazze”, un'altra hit di plastica. Ma chi li ha costretti?

Lo avevamo previsto e non era neanche difficile da prevedere: Clara e SanGiovanni hanno fatto un featuring per la bella stagione che sta per arrivare. La stagione è bella, la canzone un po’ meno o, almeno, così sostengono i numerosi commenti presenti sotto il reel dei due cantanti. Che qualcuno insulti degli artisti sui social non è una novità. La cosa strana è che tra i commenti sono presenti moltissimi fan dei due che si dicono già delusi da questo primo spoiler di Le ragazze. SanGiovanni era, infatti, apparso nel video della precedente canzone di Clara, Primadonna.

Ora, non è per essere prevenuti - dato che ancora non abbiamo avuto l’onore di ascoltare il brano che uscirà venerdì 22 maggio - così, come prima intuizione, ci viene da dire che chi ha scritto i commenti sotto al reel non abbia poi tutti i torti.

“Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze”, è l’esordio di Clara nel post su Instagram che spoilera il brano. Che dire? Pare una canzone perfetta per le classi di terza elementare. Per quella fase della vita in cui si gioca a “maschi contro femmine” per dimostrare qual è il genere migliore. Un po’ come fanno certe adulte “femministe”, per esempio. Ma noi siamo stati fin troppo buoni, perché nei commenti c’è stato chi ha abbassato ancora di più il target: “Che disagio… che musica è questa? Pensavo che dopo 2 anni di pausa se n'è usciva con qualcosa piu maturo, selezionato,invece... questo testo da asilo”. Riferito al ritorno di SanGiovanni, che due anni fa aveva sospeso la sua carriera per occuparsi della sua salute. O ancora: “io amo Clara ma sta canzone è orribile”. Tutto ciò in una pagina Instagram dedicata al fan club ufficiale della cantante. Il che fa molto pensare.

Non che da Clara ci aspettassimo chissà quale poesia ottocentesca, chiaro. Va bene considerare che è quasi estate e, in qualche modo, questi artisti devono pure pagare le bollette. Ma, già da uno spoiler possiamo dirlo: non sarà un po’ troppo? Troppo stereotipato, superficiale, plasticoso.