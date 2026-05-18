“Amici” vuole dimostrare che ce l’ha più grossa di “X Factor”? Vince Lorenzo Salvetti, altro ripescaggio dal talent di Sky

Lorenzo Salvetti non è esattamente uno qualunque. Il giovane, infatti, è stato scelto per interpretare Diego Armando Maradona nel musical Maradona – El Diego – Il sogno, una leggenda, un destino. Un ruolo importante data la giovane età. Ma Lorenzo è stato anche la rivelazione di X Factor 2024, in cui si è classificato al quarto posto e ha gareggiato nel team di Achille Lauro. E qui c’è un punto importante della vicenda.

Perché Amici, da qualche anno, pare che tenda a “ripescare” i talenti del programma di Sky per poterli rilanciare come fenomeni. Non è la prima volta che un mancato vincitore di X Factor, ottiene un banco nella scuola di musica più famosa della tv. Questa tendenza dà l’idea che la produzione di Amici non ami rischiare, ma che preferisca scegliere artisti già conosciuti che abbiano già una fanbase, seppur non troppo estesa.

Succede da anni: un tempo chi entrava nel talent era un perfetto sconosciuto, oggi è veramente improbabile che ciò accada. I ragazzi scelti vengono spesso da successi discografici legati ad etichette, da grandi numeri o, non poche volte, è capitato che fossero figli d’arte. E, tra gli altri criteri di selezione, pare che ci sia anche il “ripescaggio” da X Factor, come nel caso di Lorenzo, Gaia (anche lei poi vincitrice di Amici), Aka7even.

Amici entra palesemente in competizione con il talent di Sky quasi a voler dimostrare che chi non ha brillato abbastanza ad X Factor, ad Amici può diventare un fenomeno, ergo: Amici è il talent più efficace e prestigioso d’Italia, quello che trasforma l’acqua in champagne. Almeno questo è il messaggio che si legge, se si guarda la situazione da un punto di vista superficiale. Ma il pubblico ormai ha capito: Amici è la vera fabbrica, nel senso più macchinoso e spietato del termine. I ragazzi che passano dal talent di Canale 5 non seguono un vero percorso ed è evidente perché non è possibile notare alcuna escalation all’interno del programma. I ragazzi sono prodotti già collaudati che devono vendere, più per dimostrare che Amici ce l’ha ancora grosso nel panorama musicale che altro.

E allora la vittoria di Lorenzo Salvetti, a prescindere dal fatto che possa essere meritata o meno, appare come l’ennesima macchinazione di un marchingegno che ormai, non solo non funziona, ma di cui tutti hanno capito i meccanismi.

Amici riuscirà a tornare un programma con una sua identità, capace di rischiare e investire su talenti “a chilometro zero”? Forse è l’unica strategia che gli rimane per non chiudere definitivamente bottega.