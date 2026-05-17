Sal Da Vinci come Cenerentola, la fiaba tricolore: dai sacrifici al tulle che gli vale un quinto posto all’Eurovision

Che finale, signori! Possiamo confermare che Eurovision 2026 è lo show musicale più incredibile del mondo. Fatta eccezione per alcuni soporiferi brani in gara e qualche quintale di sano trash. Alla fine ha trionfato colei che doveva trionfare: Dara con Bangaranga vince Eurovision 2026 e porta il prossimo Eurofestival in Bulgaria. Questa è la hit. Qualora non avesse vinto, avrebbe comunque presidiato le classifiche mondiali: la vittoria è stata dovuta. Dara, un po’ Shakira con sonorità Major Lazer e con una carica tale da far muovere il c*lo pure ai più snob. Dopo la sua performance in gara di ieri sera, l’arena di Vienna è esplosa in un consenso unanime: la vittoria di Dara era già nell’aria.

Al secondo posto Israele, una nota dolente. Perché conferma il fatto che — show incredibile a parte — Eurovision resta una competizione fortemente influenzata dalla geopolitica e dal potere internazionale di alcune nazioni. Non ci spiegheremmo altrimenti come un brano come Michelle possa addirittura aver sfiorato la vittoria. Sfiorare, appunto. Per questo amiamo Dara ancor di più, se possibile. Al terzo posto la Romania con una travolgente Alexandra Capitanescu: Choke me è stato uno dei brani più discussi e divisivi di Eurovision 2026. Qualcuno l’aveva ritenuto un pezzo che incitasse alla violenza e la Capitanescu ha addirittura rischiato di non partecipare alla competizione per questo. Invece, in barba ai moralisti, la Romania conquista il podio di Eurovision con una performance potente e controversa.

E il nostro Sal? Sal Da Vinci chiude Eurovision 2026 al quinto posto e conquista il pubblico europeo nonostante (o forse anche grazie a) la coreografia cafona. Quel tricolore in tulle non ce lo scorderemo facilmente, purtroppo. Ma l’emozione di Sal Da Vinci è tutta italiana: a fine performance si commuove per il boato che Per sempre sì solleva dall’arena viennese. E, al di là del gusto, la storia di Sal Da Vinci all’Eurovision è quella di un artista che ce la fa dopo cinquant’anni di carriera e una lunga gavetta da professionista. Segna un precedente importante e ci racconta anche una svolta fondamentale: non è più l’era dei talent show, il pubblico cerca autenticità e personalità vere.

Il meno giovane in gara all’Eurovision 2026 non ha temuto la concorrenza dei più giovani, tra artisti provenienti da X Factor e altri talent internazionali con fanbase social gigantesche. E forse è proprio questo il messaggio più forte lasciato da Sal Da Vinci: all’Eurovision si può ancora emozionare senza inseguire algoritmi o trend TikTok costruiti a tavolino.