"Scescilia" candidata ai Nastri d'Argento: Sabrina Ferilli nominata come Miglior Attrice Protagonista per "A testa alta", la fiction cagna di Canale 5 a tema revenge porn

A testa alta racconta la storia di Virginia Terzi, preside di un istituto superiore alle porte di Roma. Girata a Bracciano, la miniserie è incentrata sulla vicenda di una donna ricattata attraverso un filmato intimo, un video che la riprende mentre tradisce il marito: quando il video viene diffuso, si dipanano ricatti, scoperte, la difesa di una donna che lotta per la verità mentre la comunità la addita. Si tratta di una di quelle serie che vuole lanciare un messaggio sociale; intento già chiaro dal titolo completo della fiction, che non a caso è A testa alta- Il coraggio di una donna. Un po’ come quando la Ferilli si incatenava davanti al cancello del Tribunale dei Minori per riavere la sua bambina, però stavolta a tema revenge porn. E se di L’amore strappato, titolo del 2019, è la Ferilli dolente e incatenata che ricorderemo, di A testa alta sarà proprio il tormentone “Scescilia”.

La serie è andata in onda su Canale 5 lo scorso gennaio: tre puntate che hanno riconfermato l’amore del pubblico televisivo per Sabrina Ferilli, la coerenza della rete quando deve proporre un titolo che non sia La Ruota della Fortuna o un programma di Maria De Filippi e, soprattutto, che quando c’è Sabrina Ferilli in scena, non c’è dizione che tenga. Di fatto, comunque, si è trattato di uno dei successi dell’anno per la rete, che invece in prima serata ha sofferto parecchio, anche a causa di un access prime time che, per orario, ha inglobato buona parte della prima serata.