Tutte le bombe di Barbara D'Urso contro Mediaset: il veto sul suo conto, i tre programmi Rai saltati, le chat su Toffanin e De Filippi

Qui poi, la D'Urso torna sui progetti televisivi degli ultimi tre anni: incontri, riunioni, eppure, al momento di concludere definitivamente l'accordo, ogni volta saltava tutto. L'ultimo caso, proprio durante Ballando con le Stelle, quindi pochi mesi fa: "Per più di una volta ed esattamente tre, stavo per condurre una trasmissione in prime time in Rai: ci sono state numerose riunioni con i vertici dell’azienda e il responsabile dell’intrattenimento di una grossa casa di produzione, anche durante Ballando con le stelle, quindi fino a pochi mesi fa. In questi tre anni mi erano stati prospettati due progetti editorialmente in linea con l’azienda, sui quali abbiamo lavorato tanto, e improvvisamente sparivano tutti". Nessuno perciò le avrebbe detto ufficialmente nulla.

La D'Urso puntualizza anche su Mediaset, che aveva risposto all'annuncio della causa in Tribunale, ricordando i 35 milioni di euro guadagnati; la D'Urso ha ricordato che loro e Publitalia ne hanno guadagnati molti di più, precisando che comunque la cifra non è quella.

La D'Urso infine, ha parlato anche di vendetta personale nell'ambiente: del resto, se né il pubblico né gli inserzionisti pubblicitari l'hanno rifiutata, allora rimane in piedi questa ipotesi. Si passa naturalmente a Maria De FIlippi e Silvia Toffanin, le quali secondo gli atti della causa, avrebbero controllato gli ospiti della D'Urso: "Negli atti di una causa vengono raccontati i fatti. Quelli di cui parliamo sono fatti che ho vissuto io in prima persona, e che molti altri, tra produttori, autori e ospiti dei miei programmi, hanno vissuto con me: li confermeranno quando saranno sentiti in Tribunale come testimoni". Atti per cui, assicura la conduttrice, è stata raccolta una nutrita documentazione: documenti, chat, audio e molto altro, per ricostrutie con precisione quanto accaduto.