15 maggio 2026

Tutte le bombe di Barbara D'Urso contro Mediaset: il veto sul suo conto, i tre programmi Rai saltati, le chat su Toffanin e De Filippi

15 maggio 2026

Barbara D'Urso ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, in cui ha dato risposta a quello che da tempo le veniva chiesto: ma cos'è successo con Mediaset? E perché non è più tornata in tv? Ecco cosa ha raccontato

Foto di: Ansa

Tutte le bombe di Barbara D&#039;Urso contro Mediaset: il veto sul suo conto, i tre programmi Rai saltati, le chat su Toffanin e De Filippi

Aveva detto che a tempo debito avrebbe raccontato tutto: quel momento è arrivato. Barbara D'Urso ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, in cui ha dato risposta a quello che da tempo le veniva chiesto: ma cos'è successo con Mediaset? E perché non è più tornata in tv?
La D'Urso dirà davvero tutto in Tribunale, ma intanto ha già confermato alcune delle voci che erano circolate: a partire dal veto imposto da Mediaset sulla sua partecipazione ad altri programmi televisivi. Un divieto di avere contatti con lei, svela: "Un trattamento che solitamente si riserva ai traditori, ai vili traditori. E ovviamente ho le prove". Non solo: perché Barbara D'Urso ha anche confermato che per ben tre volte era sul punto di condurre un programma in  Rai, salvo poi risolversi tutto in una bolla di sapone.
 

Barbara d&#039;Urso
Barbara D'Urso a Doamenica Live

Ma partiamo dall'inizio. Lo scorso aprile, sempre su La Stampa, era uscita la notizia che la conduttrice avesse fatto causa a Mediaset per violazioni del Codice Etico Mediaset, e per il mancato corrispettivo dei diritti d’autore per i programmi firmati come autrice e per il format di sua proprietà, Live non è la d’Urso. Inoltre, la D'Urso aveva contestato l'obbligo di far approvare preventivamente tutti gli ospiti delle sue trasmissioni alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Vi era poi un post social di Qui Mediaset, account ufficiale dell'azienda, che la D'Urso aveva ritenuto lesivo della propria reputazione e per cui non aveva mai ottenuto le scuse richieste.
Ora, con questa intervista, la parola passa alla diretta interessata che, innanzitutto, svela come è finito il suo rapporto lavorativo con Mediaset: "Tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023. Non è stata una mia decisione e, per giunta, mi è stata comunicata da terze persone: da allora non ho mai ricevuto una spiegazione né un solo messaggio da nessuno". La D'Urso, lo ricordiamo, aveva lavorato nel Biscione per 16 anni.
Oltre a non aver avuto comunicazioni ufficiali dai vertici dell'azienda, in seguito le sarebbe stato riferito anche altro: e cioè che esisteva il divieto di avere contatti con lei. Qui la conduttrice nega di aver taciuto in cambio di soldi: questo lo racconterà in Tribunale, la sede opportuna.

Barbara D&#039;Urso emozionata a Domenica In
Barbara D'Urso intervistata da Mara Venier a Domenica In

Qui poi, la D'Urso torna sui progetti televisivi degli ultimi tre anni: incontri, riunioni, eppure, al momento di concludere definitivamente l'accordo, ogni volta saltava tutto. L'ultimo caso, proprio durante Ballando con le Stelle, quindi pochi mesi fa: "Per più di una volta ed esattamente tre, stavo per condurre una trasmissione in prime time in Rai: ci sono state numerose riunioni con i vertici dell’azienda e il responsabile dell’intrattenimento di una grossa casa di produzione, anche durante Ballando con le stelle, quindi fino a pochi mesi fa. In questi tre anni mi erano stati prospettati due progetti editorialmente in linea con l’azienda, sui quali abbiamo lavorato tanto, e improvvisamente sparivano tutti". Nessuno perciò le avrebbe detto ufficialmente nulla.
La D'Urso puntualizza anche su Mediaset, che aveva risposto all'annuncio della causa in Tribunale, ricordando i 35 milioni di euro guadagnati; la D'Urso ha ricordato che loro e Publitalia ne hanno guadagnati molti di più, precisando che comunque la cifra non è quella. 
La D'Urso infine, ha parlato anche di vendetta personale nell'ambiente: del resto, se né il pubblico né gli inserzionisti pubblicitari l'hanno rifiutata, allora rimane in piedi questa ipotesi. Si passa naturalmente a Maria De FIlippi e Silvia Toffanin, le quali secondo gli atti della causa, avrebbero controllato gli ospiti della D'Urso: "Negli atti di una causa vengono raccontati i fatti. Quelli di cui parliamo sono fatti che ho vissuto io in prima persona, e che molti altri, tra produttori, autori e ospiti dei miei programmi, hanno vissuto con me: li confermeranno quando saranno sentiti in Tribunale come testimoni".  Atti per cui, assicura la conduttrice, è stata raccolta una nutrita documentazione: documenti, chat, audio e molto altro, per ricostrutie con precisione quanto accaduto.

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