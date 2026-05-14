Ma davvero serve una prima serata della Toffanin per celebrare "Amici"? La verità è che anche il talent di Canale 5 ha rotto il caz*zo, e l'ultima edizione lo dimostra

Non ce ne siamo accorti troppo, eppure Canale 5 sta per archiviare la venticinquesima edizione di Amici. Domenica 17 maggio infatti, andrà in onda la finale del talent, arrivato così a tagliare il traguardo del quarto di secolo ma quest'anno, registrando un forte calo: sia in termini di ascolti che di attenzione da parte del pubblico. Basti pensare alla semifinale di sabato scorso che, rispetto a quella dell'edizione 2025, ha perso ben cinque punti di share.
Dopo la conclusione dello show, è in cantiere una serata speciale per festeggiare il vincitore del programma: conduce Silvia Toffanin che già in passato avevamo visto in prima serata con This is me, dedicato proprio a quei protagonisti di Amici che, nel corso degli anni, hanno trovato il loro posto nel nostro showbusiness. Con questa puntata celebrativa quindi, la Toffanin non solo chiude il ciclo del programma, ma si conferma anche come erede di Maria De Filippi.
Ma la questione è: ma davvero c'è qualcosa da celebrare?
L’ultima stagione della scuola di spettacolo made in Mediaset, ha registrato un calo di ascolti che non è certo passato inosservato, specie perché arrivato dopo la chiusura anticipata di C'è Posta per Te. La prima puntata del serale di questa edizione è partita infatti con oltre 700mila telespettatori in meno rispetto all'esordio dell'anno precedente, un trend che non si è mai invertito. Fino alla semifinale: cinque punti percentuali in meno e 880mila telespettatori. Per l'esattezza: 22,2% di share contro 27,7%, 2milioni 904mila telespettatori contro 3milioni 784mila.
La verità è che molte cose non hanno funzionato: tanto per iniziare, la classe di ballo superiore a quella di canto, dove manca il concorrente che riesce davvero a spiccare. Un esempio su tutti è quello di Lorenzo Salvetti: ragazzino prodigio all'X Factor del 2024, dov'è arrivato pure finalista e dove era diventato virale con la sua cover di Poetica al pianoforte, dalle parti di Maria De Filippi è rimasto ingabbiato nel format. Gli è comunque andato il premio di Spotify, grazie anche all'inedito migliore tra quelli dei finalisti.
Se però i concorrenti sono rimasti vittime del format, è anche a causa del protagonismo dei professori: Emanuel Lo contro Alessandra Celentano, la Pettinelli continuamente in conflitto con Gigi D'Alessio che l'ha sempre punzecchiata riuscendo ogni volta a portare a casa l'incontro. Si aggiunga poi il segmento di Password affidato ad Alessandro Cattelan, che entrava a gamba tesa durante la puntata fermando la gara e facendo scendere l'interesse generale. I ragazzi, loro malgrado, si sono ritrovati ad essere più l'intermezzo che i veri protagonisti dello show. L'assenza di diretta inoltre, toglie ogni interesse a seguire per scoprire gli eliminati, dato che i nomi precedono sempre di poche ore dalla messa in onda.
Il serale di Amici 25 è così scivolato verso la finale, riservandosi persino l'annuncio di una finalista nella mestizia generale di uno studio senza pubblico. In fuga dall' Eurovision, Maria De Filippi si sposterà alla domenica e poi, a concludere il ciclo, Silvia Toffanin la settimana successiva, insieme ad allievi e professori per chiudere definitivamente la stagione del talent. E sicuramente in studio si racconteranno meraviglie e successi, ma la verità è che per il prossimo giro, il format dovrà seriamente guardarsi allo specchio.