Ma davvero serve una prima serata della Toffanin per celebrare "Amici"? La verità è che anche il talent di Canale 5 ha rotto il caz*zo, e l'ultima edizione lo dimostra

L’ultima stagione della scuola di spettacolo made in Mediaset, ha registrato un calo di ascolti che non è certo passato inosservato, specie perché arrivato dopo la chiusura anticipata di C'è Posta per Te. La prima puntata del serale di questa edizione è partita infatti con oltre 700mila telespettatori in meno rispetto all'esordio dell'anno precedente, un trend che non si è mai invertito. Fino alla semifinale: cinque punti percentuali in meno e 880mila telespettatori. Per l'esattezza: 22,2% di share contro 27,7%, 2milioni 904mila telespettatori contro 3milioni 784mila.

La verità è che molte cose non hanno funzionato: tanto per iniziare, la classe di ballo superiore a quella di canto, dove manca il concorrente che riesce davvero a spiccare. Un esempio su tutti è quello di Lorenzo Salvetti: ragazzino prodigio all'X Factor del 2024, dov'è arrivato pure finalista e dove era diventato virale con la sua cover di Poetica al pianoforte, dalle parti di Maria De Filippi è rimasto ingabbiato nel format. Gli è comunque andato il premio di Spotify, grazie anche all'inedito migliore tra quelli dei finalisti.

Se però i concorrenti sono rimasti vittime del format, è anche a causa del protagonismo dei professori: Emanuel Lo contro Alessandra Celentano, la Pettinelli continuamente in conflitto con Gigi D'Alessio che l'ha sempre punzecchiata riuscendo ogni volta a portare a casa l'incontro. Si aggiunga poi il segmento di Password affidato ad Alessandro Cattelan, che entrava a gamba tesa durante la puntata fermando la gara e facendo scendere l'interesse generale. I ragazzi, loro malgrado, si sono ritrovati ad essere più l'intermezzo che i veri protagonisti dello show. L'assenza di diretta inoltre, toglie ogni interesse a seguire per scoprire gli eliminati, dato che i nomi precedono sempre di poche ore dalla messa in onda.