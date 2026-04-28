Il De Filippi Universe si allarga con i Witty Drama e "Tutto in una notte" si candida ad essere la "The Lady" dei social, perché nessuno se n'è accorto?

Durante la festa del suo 18esimo compleanno, una ragazza sta per buttarsi dal balcone: la ferma però uno dei camerieri della villa, l'unico che sembrerebbe aver capito la sua infelicità e, per la prima volta, l'unica persona a farla sentire "vista" per davvero. Da qui, si spalancherà l'abisso della perdizione: i due pretendenti che si guardano in cagnesco ma sembra stiano per baciarsi, il fidanzato manipolatore che "chi non sco*a al compleanno, non sco*a tutto l'anno", i dialoghi che sembrano scritti da Chat GPT, come ha il buongusto di dire la protagonista al cameriere impenitente.

Formato verticale, pensata per lo smartphone, Tutto in una notte è, di base, un' infornata di reel: 54 episodi in totale, disponibili sugli account social di Witty Tv, il canale YouTube e l'applicazione della web tv di Maria De Filippi.

Cambiano i tempi e dalle parti di Fascino si prova dunque a portare il linguaggio dei reel e delle storie social nella fiction: del resto, dopo tanta tv, perché rinunciare a intercettare anche lo scrolling?

Target giovane, scrittura giovanilistica che non teme l’imbarazzo, la De Filippi apparecchia un nuovo segmento di mercato da colonizzare. E qui sorge l’inevitabile domanda: com’è possibile che cotanto splendore trash stia passando inosservato? Perché nessuno parla di Tutto in una notte?