Tutti godono per il calo di ascolti di Maria De Filippi da Amici a C'è Posta per Te? Signori, la verità è che ha regnato in tv per 25 anni

Innanzitutto perché ben due lustri e mezzo di successo sono un traguardo che possono vantare in pochi; poi perché il naturale corso degli eventi, prevede che, a un certo punto, dopo tanti anni, una fase di crisi sia inevitabile. Fatta questa doverosa premessa, se Amici ha cambiato forma nel corso del tempo, purtroppo virando più sui professori che sui ragazzi, il format di C'è Posta per Te è rimasto pressoché intatto negli anni, "people show" specchio di un Paese che sembra immobile, tragicamente ancorato al passato. Ne abbiamo viste di liti suocere contro nuore, di storie di tradimenti che, in fin dei conti, si somigliavano un po' tutti; di sorprese strappalacrime che pure, anche quelle, senza il personaggio forte di turno, diventavano un riempitivo: 25 anni a ciclo continuo sono tantissimi. Piuttosto, sorprende che l'incrinatura non sia arrivata prima.

Per quanto invece riguarda il talent, la stanchezza si vede già in video: le puntate del serale dell'edizione in corso, sono più incentrate sui professori che sugli allievi i quali, nonostante siano i protagonisti dello show, finiscono per essere un riempitivo tra le discussioni dei loro insegnanti. Non che sia una novità nel programma, ma stavolta non basta: lo dimostrano gli ascolti, il feedback su Spotify, l'assenza di un concorrente che attiri realmente l'attenzione del pubblico. Quante volte ancora, ai telespettatori, si può chiedere di vedere Alessandra Celentano litigare con chiunque non sia Alessandra Celentano? Appunto: è durata anche troppo.

La tv è agonizzante, la prima serata pure, e anche Maria De Filippi non si sente troppo bene. Ma basta questo per certificare un insuccesso? Certo, se prima non ci fossero più di due decenni di tv nazionalpopolare, nazionalpopolarissima, e picchi Auditel.