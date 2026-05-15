Ma perché Peparini rivendica la coreografia di Sal Da Vinci...invece di vergognarsi?

Tramite Adnkronos il coreografo ha sentito l'esigenza di sottolineare la somiglianza tra il suo quadro per Amici e la coreografia che accompagna Sal Da Vinci sul palco. “Ho ricevuto tantissimi messaggi riguardo alla coreografia di Sal Da Vinci. Secondo le persone che mi hanno scritto - ha dichiarato Peparini- ricordava molto uno dei miei quadri creati ad Amici. Devo essere sincero. Sì, le somiglianze ci sono. Credo però che nel nostro mestiere sia naturale lasciarsi ispirare. Tutti noi artisti assorbiamo immagini, emozioni, linguaggi. L’ispirazione fa parte del processo creativo ed è sempre esistita, ma penso anche che ci sia una linea sottile tra ispirazione e riproduzione troppo evidente di un immaginario o di una firma artistica riconoscibile”.

Insomma, nonostante la parole di distensione, Peparini non ha affatto gradito: le due coreografie sarebbero fin troppo simili, tanto che la sua firma artistica sarebbe pienamente riconoscibile. Un modo come un altro per dire che si tratterebbe se non di un plagio, di qualcosa che gli si avvicina molto. E mentre noi assistiamo increduli a tutto ciò, all'idea che ci sia qualcuno che non solo possa rubare l'idea di cotanto trash, ma soprattutto che qualcuno possa addirittura rivendicarla, ecco che entra a gamba tesa Marcello Sacchetta. Perché il legame tra il cantante del matrimonio per sempre con Amici non finisce qui.