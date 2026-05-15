La seconda semifinale di Eurovision decolla grazie alla gemella cattiva di Annalisa, Shakira in versione bulgara e la quota gitana che mancava. E Sal Da Vinci si salva dal delirio

Arriva Cosmò per l’Austria, il Paese ospitante. Stella sull’occhio e look da supereroe Marvel. Tanzschein, però, è una canzone che “non scivola”. Suona rigida, forse per via del tedesco che non è certo la lingua più musicale del mondo. Particolare sì, ma non memorabile. Il prossimo anno non torneremo a Vienna per l’Eurovision, questo è poco ma sicuro.

La Lettonia è un altro dei Paesi che non accederanno alla finale. Atvara canta Ēnā ha un’eleganza e una vocalità incredibile, per carità. Ma in una competizione come quella dell’Eurovision, presentarsi con un brano del genere significa schifare la vittoria. Atvara può cantare nei teatri migliori del mondo, sarebbe capace di incantare immense platee, ma all’eurofestival la sua performance si riduce a un esercizio vocale: bello, ma fuori contesto.

La Danimarca si gioca il festino bilaterale, per citare la stessa Elettra Lamborghini. Søren Torpegaard Lund canta Før vi går hjem e abbiamo dovuto fare copia e incolla del titolo del brano e del nome dell’artista, per non sbagliare. Scenografia e concept pazzeschi, che servivano forse a coprire una canzone decisamente tiepida: tolta la cassa dritta, rimane la monotonia di una melodia che non esplode mai abbastanza.

L’Australia è rappresentata da Delta Goodrem con Eclipse. Lo staging brilla: il pianoforte dorato che matcha con l’abito ci ricorda un po’ lo spot di Dior: ci si aspetta un bagno in un fiume dorato a un certo punto, come minimo. Ma oltre l’estetica c'è di più? Elettra la definisce giustamente un mix di Frozen e Celine Dion, con una canzone un po’ datata e noi concordiamo, anche stavolta.

Arriva il turno dell’Ucraina con Leléka che canta Ridnym: una melodia delicata ed emozionale che rimanda all’atmosfera da musical. Qui siamo di fronte a una maestra della voce, è chiaro: note alte sovrumane. Ma Ridnym la ascolteremo un’altra volta? La risposta è no.

Ed ecco che arriva il Regno Unito con il solito ego gigantesco: Look Mum No Computer è un’artista ma anche un youtuber e si vede: la performance è molto visiva e parla chiaramente di lui, giocando con ironia sul nome d’arte. Eins, Zwei, Drei è una canzone delirante, ma mica male. Un ottimo performer, nulla da dire.

L’Albania si gioca la carta "mamma" perché vuole puntare sulla lacrimuccia. Alis con Nân, però, ci fa anche bene agli occhi. L’estetica è maestosa e la scelta di mettere i sottotitoli durante la performance valorizza un testo molto interessante. Un po’ canto gregoriano, soprattutto per i cori. Carico di tensione e teatralità. A maggior ragione quando la mamma sale sul palco e partecipa alla performance. Un po’ come Sayf a Sanremo, ricorda Elettra. La parac*lata è la medesima.