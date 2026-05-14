Ci siamo fatti leggere i tarocchi in una stazione metro di Milano dai Pinguini Tattici Nucleari. Ora vi diciamo come andrà il nuovo singolo

Una stazione metro abbandonata di Milano, un ingresso recintato da quattro pareti di compensato, un poster attaccato a fianco alla porta, solo pochi minuti prima dell’apertura: la cover del nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry scusa lo siento. Mai nessuna presentazione fu più urban, alternativa e misteriosa. E mai nessun party fu più Ghost Party.
A partire dal posto: trovarlo non è stato facile, proprio come i fantasmi non era visibile, lo dovevi percepire. I Pinguini Tattici Nucleari non avevano spoilerato nulla. Per i pochi fan fortunati solo un indirizzo ricevuto tramite mail e la promessa di vivere una serata speciale a Milano.
Quando sono arrivata in Via Privata De Martinitt, mi sono messa alla ricerca di una location pronta ad accogliere la band: un palco, uno scenario più o meno istituzionale, il classico evento musicale. Ma la band bergamasca ha scelto la formula della semplicità e quindi mi sono ritrovata immersa in un tunnel sotterraneo, buio, illuminato solo da poche luci soffuse e dai led che mostravano la grafica del nuovo singolo in uscita domani.
Seguendo il corridoio della stazione metro, ho incrociato due postazioni: nella prima una maga che leggeva la mano, nella seconda un’altra che leggeva i tarocchi. Dentro la stazione non eravamo in tanti, sembrava più una festa tra amici che un evento discografico, ma le file per le due postazioni non hanno tardato a crearsi e io, ovviamente, non ho resistito alla lettura dei tarocchi. “Poi mi dirai cosa leggi nei tarocchi”, recita la canzone. Due carte scoperte: il due di coppe e la forza. L’amore? Una questione di compromessi. Perché rischiare può fare paura, ma se poi va bene? E se poi va male, chi me la paga la terapia, cara maga dei tarocchi? E poi io credo solo in Nascia Prandi.
Beh, a parte la mia ostilità nei confronti della magia, la location era letteralmente magica. Superando le file di chi voleva svelare il futuro, una gabbia con ancora riferimenti al logo del singolo: un fantasma. Ancora più in fondo un catering adibito per sbronzarsi appena, perfettamente in linea con l’atmosfera del Ghost Party dei Pinguini Tattici Nucleari. Nel menu solo tre drink: Sorry, Scusa e Lo siento. Il “Sorry” con Seedlip groove 42, cetriolo, sciroppo di fiori di sambuco, succo di lime e acqua tonica; lo “Scusa” fatto con Tanqueray 0.0, succo di mango, passion fruit e soda; il “Lo siento” con Seedlip Spice 94, sciroppo di vino dealcolato e salvia, succo di lime e ginger ale.
Conoscessi un solo ingrediente di questi drink! Mea culpa, non sono una grande bevitrice, per questo ho optato per un fresco “Scusa”, perché un fan mi ha suggerito che fosse l’unico drink presente senza alcol. Gli ho creduto ed è andato tutto bene: non era un male intenzionato.
Durante questa piacevole attesa in penombra giravano le grandi hit dei Pinguini Tattici Nucleari. Di loro ancora nessuna traccia, nessuno sapeva se sarebbero mai arrivati davvero, ma una fan ben informata mi fa cenno di sì quando, a un certo punto, mi chiedo a voce alta: “Tutto bello sì, ma Riccardo Zanotti arriva?”.
Nel frattempo si innalzano cori su Ridere, Pastello bianco, Islanda. E penso che i Pinguini Tattici Nucleari siano gli 883 degli anni 2020. La fanbase è una grande famiglia in cui ci si vuole bene anche senza conoscersi. Facce pulite, canti liberi, tanti abbracci: il classico clima da concerto indie pop italiano che ormai è diventato il marchio della band bergamasca. Se i fan sono lo specchio dell’artista, i PNT hanno fatto di certo un ottimo lavoro.
L’armonia che si respirava in quella stazione metro abbandonata di Milano era impagabile. Dopo qualche sorso di “Scusa” e qualche allegra nota corale stonata, però, sono arrivati loro. E non è cambiato nulla. Nel senso che Riccardo Zanotti e gli altri si sono mischiati tra i fan e, tra abbracci e baci, non si percepiva nessuna barriera invisibile tra “noi e loro”. Il frontman ha intonato Sorry scusa lo siento e sembrava di essere a un addio al celibato, di quelli che ti ricordi anche più del matrimonio del giorno dopo.
La bellezza della serata è stata tutta lì: in quella leggerezza condivisa, in quell’assenza di idoli. Nell’unione di persone che erano lì solo per respirare un po’, cantare e sentirsi parte di qualcosa. E anche se la stazione abbandonata era buia e “piena di fantasmi”, faceva tutt’altro che paura.
Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari è irresistibile. Non serve molto per capire che sarà uno dei brani più passati in radio dell’estate 2026. I PNT si confermano degli autentici hitmaker italiani: linguaggio semplice, giochi di parole immediati e un ritmo fresco e coinvolgente.
Della presentazione in Via Privata De Martinitt mi rimane addosso soprattutto quella sensazione di bellezza leggera: sembravano gli anni ’90 e invece è solo l’effetto Pinguini, quello che ti fa sentire immerso in una vacanza al mare, dentro uno spot del Cornetto Algida.
E pure se i meteorologi prospettano che l’estate 2026 sarà caldissima, una certezza ce l’abbiamo: a rinfrescarla ci penseranno loro. La bella stagione sarà dei Pinguini Tattici Nucleari. Parola di MOW.