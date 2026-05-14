Ci siamo fatti leggere i tarocchi in una stazione metro di Milano dai Pinguini Tattici Nucleari. Ora vi diciamo come andrà il nuovo singolo

Nel frattempo si innalzano cori su Ridere, Pastello bianco, Islanda. E penso che i Pinguini Tattici Nucleari siano gli 883 degli anni 2020. La fanbase è una grande famiglia in cui ci si vuole bene anche senza conoscersi. Facce pulite, canti liberi, tanti abbracci: il classico clima da concerto indie pop italiano che ormai è diventato il marchio della band bergamasca. Se i fan sono lo specchio dell’artista, i PNT hanno fatto di certo un ottimo lavoro.

L’armonia che si respirava in quella stazione metro abbandonata di Milano era impagabile. Dopo qualche sorso di “Scusa” e qualche allegra nota corale stonata, però, sono arrivati loro. E non è cambiato nulla. Nel senso che Riccardo Zanotti e gli altri si sono mischiati tra i fan e, tra abbracci e baci, non si percepiva nessuna barriera invisibile tra “noi e loro”. Il frontman ha intonato Sorry scusa lo siento e sembrava di essere a un addio al celibato, di quelli che ti ricordi anche più del matrimonio del giorno dopo.

La bellezza della serata è stata tutta lì: in quella leggerezza condivisa, in quell’assenza di idoli. Nell’unione di persone che erano lì solo per respirare un po’, cantare e sentirsi parte di qualcosa. E anche se la stazione abbandonata era buia e “piena di fantasmi”, faceva tutt’altro che paura.

Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari è irresistibile. Non serve molto per capire che sarà uno dei brani più passati in radio dell’estate 2026. I PNT si confermano degli autentici hitmaker italiani: linguaggio semplice, giochi di parole immediati e un ritmo fresco e coinvolgente.

Della presentazione in Via Privata De Martinitt mi rimane addosso soprattutto quella sensazione di bellezza leggera: sembravano gli anni ’90 e invece è solo l’effetto Pinguini, quello che ti fa sentire immerso in una vacanza al mare, dentro uno spot del Cornetto Algida.

E pure se i meteorologi prospettano che l’estate 2026 sarà caldissima, una certezza ce l’abbiamo: a rinfrescarla ci penseranno loro. La bella stagione sarà dei Pinguini Tattici Nucleari. Parola di MOW.